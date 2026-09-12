Charles Leclerc avisa de la tragedia que se puede vivir en Madring en la carrera: "Es imposible adelantar"

El piloto monegasco ha mando un aviso a navegantes y se ha mostrado muy crítico con el recién estrenado circuito madrileño

Ya se ha estrenado oficialmente Madring. Y las primeras reacciones, como pidió el embajador Carlos Sainz, no se han hecho esperar.

Y uno de los más críticos tras la primera jornada celebrada en el trazado madrileño ha sido Charles Leclerc. El monegasco llegó a ser duda en este certamen por su fuerte accidente en Monza. Sin embargo, cinco días después y después de ser chequeado exhaustivamente, ahora es uno de los favoritos para lograr la victoria en suelo español.

Tanto él como su compañero Lewis Hamilton consiguieron estar muy cerca de Mercedes en los primeros entrenamientos libres, incluso superaron a George Russell en los FP2.

"La clasificación será sin duda el momento clave del fin de semana. En concreto, durante la FP2 intenté adelantar, pero, a pesar de la gran diferencia de ritmo, resultó extremadamente difícil, si no imposible, conseguirlo. Por consiguiente, gran parte del rendimiento de este fin de semana dependerá de la clasificación", ha manifestado un Leclerc que ha avisado de una manera sutil del peligro que entraña este nuevo trazado en el calendario.

"Hasta ahora, las sensaciones son bastante buenas, aunque es cierto que Mercedes parece fuerte. Sin embargo, no le damos demasiada importancia a los resultados de la primera sesión de entrenamientos libres, porque desconocemos los horarios de los demás. El objetivo principal era maximizar el número de vueltas en el nuevo circuito, recopilar todos los datos necesarios y ganar confianza en la pista de cara a la clasificación de mañana", concluyó Charles en su valoración de lo que fue el viernes.

Fernando Alonso también muestra públicamente sus impresiones sobre Madring

El piloto de Aston Martin también ha mandado un aviso al resto de pilotos para evitar una tragedia que ya se rozó en Fórmula 2 cuando el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak propició la suspensión de la sesión al impactar contra el muro y tener que salir de su monoplaza ardiendo en llamas.

Por eso, a través de los micrófonos de Mediaset, Fernando Alonso también se ha sincerado sobre lo que puede ser tanto la 'Qualy' como la carrera dominical. Y por su dilatada experiencia, su valoración sobre este trazado nuevo en el calendario cobra una relevancia especial: "Acabamos de bajarnos ahora y bien, siempre emocionante cuando conoces un circuito por primera vez. Desde el simulador a la vida real siempre cambian muchas cosas, sobre todo la sensación de peligro, que en el simulador puedes darle a escape y vuelves a empezar la vuelta y aquí, sin embargo, los muros están cerca".

Sobre el trazado en sí, recalcó que, pese a ser nueva, hay algunos puntos complicados en la pista: "Así que, bueno, un poquito más de adrenalina, algunos baches que tenemos que ver por dónde evitarlos un poco, sobre todo frenando para la 5, en La Monumental también, que el coche rebota un poco cuando lo comprimes ahí a mitad de curva. Pero bueno, en general, buena primera toma de contacto".

Max Verstappen, feliz con Madring

El piloto neerlandés de Red Bull ya ha conocido Madring de primera mano y se ha mostrado muy positivo, pese a que no es el perfil de trazado que le gusta: "No soy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca cambiará, y siempre preferiré conducir en un circuito como Spa. Pero la forma en que han construido todo, creo que han hecho un trabajo realmente bueno".

En cuanto a sus opciones de podio este fin de semana, también se ha pronunciado en F1 TV el tetracampeón del mundo: "Por nuestra parte, estamos más o menos donde estábamos. Sólo necesitamos trabajar un poco en el equilibrio, intentando sacarle un poco más de partido en cada vuelta y luego ver cómo se comportan los neumáticos a largo plazo. Pero bueno, supongo que todos estamos más o menos en la misma situación".