Fernando Alonso da esperanzas de cara al Gran Premio de España: "Tenemos que mantenernos concentrados y evitar chocar con los muros"

El asturiano, al igual que Carlos Sainz, terminaron en las últimas posiciones de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto de Aston Martin no es demasiado optimista de cara al fin de semana, pero ha dicho que con terminar la carrera le puede bastar para rascar algún punto

No hubo buenas noticias para Fernando Alonso y Carlos Sainz en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Madrid (Madring), ya que no pudieron pasar de los puestos 17 y 16 respectivamente. Al igual que ocurrió en los primeros libres, los españoles se vieron lastrados por sus monoplazas (Aston Martin y Williams respectivamente).

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido este viernes, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El GP se reanudará este sábado con la disputa de los terceros entrenamientos libres y de la clasificación la cual dictaminará el orden de salida para la carrera de este domingo que comienza a las 15:00 horas.

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Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación nada más acabar la segunda sesión de libres ante los cuales explicó el plan de trabajo de Aston Martin. "Se trataba más bien de familiarizarnos con el circuito y las curvas después del trabajo en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto".

El asturiano se lamentó de los problemas de motor que tuvo su coche. "Desafortunadamente, tuvimos algunos problemas en la FP2. No hicimos una sesión normal, así que nos retrasamos un poco con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en la FP3".

Y señaló que Honda sigue teniendo problemas en el motor ya que no tiene el mismo rendimiento que sus rivales. "Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Y sí, ya veremos mañana".

Para la clasificación no se mostró demasiado optimista. "En la clasificación creo que nos falta un poco para terminar arriba. El orden de clasificación dependerá en parte del rendimiento de los coches y de la batería y la potencia que tengan".

Sin embargo, sí que estuvo más positivo a la hora de hablar de la carrera, señalando que posiblemente acabándola sea más que suficiente para lograr algunos puntos en un circuito que ya está calificado como uno de los más exigentes y complicados de todo el Mundial de F1. "Lo importante es la carrera, donde tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado".

- Clasificación FP 2 del Gran Premio de España de Fórmula 1

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'33"663

2. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"113

3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"149

4. Arvid Lindblad (Visa RB) a 0"228

5. George Russell (Mercedes) a 0"337

6. Max Verstappen (Red Bull) a 0"401

7. Oscar Piastri (McLaren) a 0"538

8. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 1"096

9. Esteban Ocon (Haas) a 1"205

10. Liam Lawson (Red Bull) a 1"276

11. Pierre Gasly (Alpine) a 1"297

12. Nico Hülkengerg (Audi) a 1"398

13. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1"508

14. Olver Bearman (Haas) a 1"541

15. Franco Colapinto (Alpine) a 2"224

16. Carlos Sainz (Williams) a 2"629

17. Fernando Alonso (Aston Martin) a 3"118

18. Alexander Albon (Williams) a 3"274

19. Sergio Pérez (Cadillac) a 3"533

20. Lance Stroll (Aston Martin) a 3"611

21. Valtteri Bottas (Cadillac) a 4"069

22. Lando Norris (McLaren) sin tiempo