Fernando Alonso hace de las suyas en Madrid, en un estreno sin cambios en cabeza

Tanto el ovetense como el local Carlos Sainz brillan por encima de sus rivales en los primeros Libres del Gran Premio de España

Mercedes domina, Ferrari, sin errores, parece cerca y luego está el siempre imprevisible Verstappen. Entre ellos estará el triunfo en el Gran Premio de España 2026 a tenor de lo visto en los primeros Libres celebrados en el nuevo circuito de Madring, donde los españoles estuvieron a la cola, pero, al menos, Alonso dio esperanzas de poder pasar a la Q2 mañana.

George Russell fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en el estreno del nuevo trazado semipermanente de Madrid. El piloto de Mercedes encabezó la tabla por delante de su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli y estableció el mejor registro de la sesión con un tiempo de 1:34.077.

El mejor tiempo lo hizo con neumáticos blandos, en el recorrido de 5,416 kilómetros diseñado en la capital española. Antonelli se quedó a 286 milésimas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) completó el 'top 3' a 459 milésimas del británico. El monegasco cometió un error, al igual que su compañero Hamilton, que les costó medio segundo. Sin embargo, al principio, con neumáticos medios, habían estado delante.

La sesión dejó a los dos pilotos españoles fuera de las diez primeras posiciones, pero muy por delante de sus compañeros de equipo. Fernando Alonso (Aston Martin) terminó decimoquinto, a 2.396 segundos del mejor tiempo, mientras que Carlos Sainz (Williams) ocupó la decimoséptima plaza, a 2.793.

Los Racing Bulls siguen demostrando estar muy bien, al igual que los Audi. Alpine, de momento, están detrás de ellos, aunque el pasado fin de semana en Monza, tampoco empezaron destacando y luego dieron la sorpresa. Los que parecen que irán a remolque del resto de grandes escuderías son los McLaren, que tuvieron como mejor resultado el sexto puesto de Norris.

Clasificación FP1 del GP de España 2026 de Fórmula 1

1. George Russell (Mercedes) 1'34.077

2. Andrea Antonelli (Mercedes) +0.286

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.459

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.543

5. Max Verstappen (Red Bull) +0.626

6. Lando Norris (McLaren) +0.870

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.956

8. Oscar Piastri (McLaren) +1.071

9. Nico Hulkenberg (Audi) +1.452

10. Liam Lawson (Red Bull) +1.462

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.575

12. Esteban Ocon (Haas F1) +1.757

13. Franco Colapinto (Alpine) +1.856

14. Pierre Gasly (Alpine) +2.167

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.396

16. Oliver Bearman (Haas F1) +2.776

17. Carlos Sainz (Williams) +2.793

18. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +2.862

19. Lance Stroll (Aston Martin) +3.177

20. Alexander Albon (Williams) +3.514

21. Sergio Pérez (Cadillac) +4.073

22. Valtteri Bottas (Cadillac) +4.741