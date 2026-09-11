El "sueño cumplido" de Assane Diao, las jugosas expectativas del Betis y el exitoso plan del Como: "El beneficio será mayor"

El presidente y el entrenador del club italiano explican la hoja de ruta con el cotizado canterano verdiblanco: este verano ya han rechazado ofertas que casi multiplicaban por seis su inversión de enero de 2025, el espectacular inicio de curso del senegalés ya les dio la razón y su exhibición en la Champions League lo refuta del todo

Con su espectacular exhibición en su debut en la UEFA Champions League ha quedado confirmadísimo: Assane Diao está oficialmente de vuelta, para alegría del Como 1907. Y en el Real Betis lo celebran más todavía. El club italiano ha sabido tener paciencia con el canterano verdiblanco, que sufrió muchísimo la temporada pasada por culpa de una espiral de lesiones que le impidieron brillar en la Serie A y que apenas le dejaron disfrutar del Mundial 2026. Fue convocado por la selección de Senegal pero la experiencia fue agridulce, pues sólo pudo jugar en los últimos nueve minutos en un encuentro de la Fase de Grupos contra Irak y vio enteramente desde el banquillo los otros cuatro encuentros de su selección -eliminada en la prórroga de los dieciseisavos de final por Bélgica-.

A pesar de ello, el Como ha manejado este verano mareantes ofertas para vender al jovencísimo atacante pero, viendo que su valor de mercado no para de subir, han apostado por seguir esperando el momento idóneo para buscar que sus beneficios sean aún mejores. La espectacular actuación que Assane Diao firmó este pasado jueves ante el RB Leipzig, golazo incluido, y su excelente inicio de temporada en el Calcio están dando la razón a esa transparente estrategia de la entidad lombarda que ha hecho aumentar también las expectactivas del Betis con el pellizco que le corresponde por el porcentaje de los derechos del atacante que se reservó.

El presidente del Como explica su idea con Assane Diao: "Pagamos 12 millones y hemos rechazado una oferta de 60"

"El año pasado -en enero de 2025- fichamos a Assane Diao. Pagamos 12 millones de euros por él (fueron 11,5 más los 500.000 euros por la posterior clasificación para la Champions) y este verano hemos recibido una oferta de 60 millones de euros y la hemos rechazado, porque pensamos que, cuanto más tiempo mantienes a un jugador, mayor es el beneficio que puedes obtener por él". Así se ha expresado esta semana Mirwan Suawrso, dueño y presidente del Como 1907, reconociendo las numerosas informaciones de las que se hizo eco ESTADIO Deportivo sobre el insistente interés del Everton FC por hacerse con los servicios de este senegalés criado en Badajoz y formado en la cantera de Los Bermejales.

Cesc Fábregas augura que el canterano bético valdrá mucho más en breve

"Nosotros somos un equipo muy joven, con muchos jugadores de alrededor de 20 ó 21 años. Assane Diao sólo tiene 21 años y es un jugador excepcional que aún va a progresar considerablemente más", añadió Cesc Fâbregas. El entrenador del Como fue preguntado tras el choque de Champions por el buen inicio de temporada del atacante africano: asistencia en la victoria por 1-2 ante el SSC Napoli, doblete en la posterior visita al Genoa FC (1-4) y gol al RB Leipzig (4-1) para culminar una completísima actuación.

El precio de traspaso de Assane Diao y la parte que le corresponde al Betis

En el momento de su fichaje, el senegalés tenía un valor de mercado estimado en 9 millones de euros. Hoy, sólo 18 meses después, el portal de Transfermarktle valora en 30 millones de euros. No parece mala estrategia; sobre todo, teniendo en cuenta el poder que tiene el mediático escaparate de la Champions League. Sólo hay que ver la repercusión que ha tenido el estreno del Como 1907 en la máxima competición continental: una goleada por 4-1 ante el RB Leipzig en la primera jornada de una Fase Liga que le llevará a visitar el Estadio de La Cartuja el próximo 9 de diciembre.

La Atalanta BC lo intentó con determinación y el Everton FC fue el que más insistió: a inicios del verano ofreció 45 millones de euros y subió luego hasta los 60, pero el Como se negó a sentarse a negociar propuestas inferiores a los 75 millones. De esa partida, 15 kilos serían para el Betis, que se iría a una ganancia total de 27 millones de euros (contando con los 12 ya ingresados).

Las cifras del partidazo de Assane Diao ante el RB Leipzig: "No se puede pedir más"

El ex del Betis se estrenó a lo grande: metió un gol en dos disparos a portería, firmó un 79 por ciento de acierto en el pase corto (23/29) y 100% en pases largos (2/2), completó 6 de los 9 regates que intentó, ganó 11 de sus 15 duelos individuales, realizó cuatro contribuciones defensivas, recuperó cinco balones, realizó dos entradas y acumuló hasta 22 carreras con el balón en su poder.

"No se puede pedir más. Clasificarte para la Champions, jugar el primer partido en esta competición, marcar un gol y empezar con una victoria. Estoy muy feliz por este triunfo ante nuestra afición y mi primer gol en la Champions es el sueño de cualquier futbolista", explicó el propio futbolista. "La pasada temporada fue muy difícil y ahora estoy feliz de volver a estar a disposición del equipo, con los compañeros... He visto siempre los partidos de la Liga de Campeones por televisión durante toda mi vida y ahora estoy aquí. Después del partido contra el Genoa pensaba en que íbamos a escuchar este famoso himno y ha sido magnífico. Todo el mundo debe soñar, porque es lo más bonito que hay. Hoy, un sueño se ha hecho realidad", declaró ante los micrófonos de Sky Sports después del encuentro.