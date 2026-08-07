El Bolonia se reúne con los agentes de Assane Diao: atentos en La Cartuja a un posible ingreso extra

El Como rechazó ofertas desde la Premier que alcanzaban los 45 millones por el atacante senegalés, exigiendo 75 millones, aunque las lesiones han mermado el rendimiento del jugador criado en Badajoz; el club verdiblanco se embolsaría el 20% de una futura venta

Viene de marcar en la Como Cup ante el Famalicao. En ese partido amistoso, dejó su sitio al descanso a su amigo y también ex bético Jesús Rodríguez, aunque no arrastra molestias, sino que entra dentro del habitual reparto de cargas en pretemporada. Assane Diao trata de ponerse en forma en un verano decisivo para él tras su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que ha relanzado de nuevo al senegalés. La 25/26 no fue una buena temporada para él, aún con los rescoldos de una complicada lesión en el pie izquierdo y otra muscular que impidieron que tuviera continuidad.

Con todo, la Premier League no pierde la pista a un joven extremo de 20 años que ya estuvo en la órbita de varios clubes ingleses cuando descollaba en el Real Betis y por el que el Everton puso 45 millones de euros sobre la mesa. No lo soltó Cesc Fàbregas, pidiendo los larianos 75 millones para empezar a hablar, un listón al que no ha llegado nadie, en parte por su obligada pérdida de protagonismo, aunque el regreso al escaparate del futbolista criado en Badajoz apunta a que se vuelva a mover el mercado a su alrededor, esta vez en la Serie A.

El Bolonia puede vender a Rowe y se cubre las espaldas

Informan desde Italia de que el Bolonia ha mantenido ya reuniones positivas con los agentes de Assane Diao para explorar las posibilidades de un cambio de aires. A falta de convencer al Como 1907, que lo ha considerado hasta ahora prácticamente intransferible, en la institución 'rossoblù' se quieren cubrir las espaldas por si aumenta la subasta para su extremo izquierdo Jonathan Rowe, por quien los 'Toffees' han llegado a 35 millones de euros, exigiendo en el Renato Dall'Ara casi el doble. Por la derecha, Riccardo Orsolini, el titular en la derecha, está cerca de anunciar su renovación y blindaje hasta 2030. Además, cuenta por fuera con Nicolò Cambiaghi, Benja Domínguez, Jesper Karlsson y hasta Federico Bernardeschi.

Ya reportó 12 millones... y lo que surja

El Real Betis, que vendió a Assane Diao al Como 1907 en enero de 2025 por 11,5 millones de euros más bonus (uno de ellos, de unos 500.000 euros por la clasificación de los lombardos para Europa, ya se ha cobrado), conservando, además, el 20% de sus derechos para una futura venta, amén de su parte correspondiente del mecanismo de solidaridad al ser menos de 23 años, aunque, si se transfiere dentro de Italia, no cobraría por ese concepto. Al no tratarse de una cláusula ligada a la plusvalía, sino a la quinta parte de cualquier intercambio financiero, en La Cartuja estarán muy atentos a las evoluciones de una negociación todavía incipiente.