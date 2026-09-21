Sigue de cerca al atacante suizo Lutfi Dalipi, internacional sub 21 por el que ya hay competencia

Cedido por el Young Boys en el Vaduz, acumula cuatro goles y ocho asistencias en 12 partidos oficiales, afianzándose como 'falso 9' y confirmando a sus 20 años lo mucho que apuntaba ya en las categorías inferiores de la selección helvética, cuya absoluta medita promocionarle en breve

Se llama Lutfi Dalipi, tiene 20 años y es actualmente una de las sensaciones de la Super League suiza. Mediapunta y extremo diestro las más de las veces, el joven zurdo se está saliendo literalmente como 'falso 9' en las filas del FC Vaduz, donde juega cedido por el Young Boys. No en vano, totaliza cuatro goles y ocho asistencias en doce partidos oficiales entre el campeonato regular helvético y la previa de la Conference League (donde la escuadra del Principado de Liechtenstein cayó eliminada por el Inter Turku finlandés, tras pasar antes con el Atlètic d'Escaldes andorrano), lo que ha llamado la atención de media Europa.

Entre ellos del Real Betis. Así lo asegura en exclusiva la publicación '4-4-2.ch', que desvela un seguimiento por parte de ojeadores de la escuadra verdiblanca, el Sporting de Braga portugués y la Fiorentina italiana durante los recientes encuentros frente FC Thun (derrota por 1-2) y el FC Zürich (2-1 perdiendo), cuando el de Riaz, que tiene ascendencia portuguesa y doble nacionalidad, brindó una asistencia, aunque venía de dar otras cinco y marcar dos tantos en los tres duelos previos ante Grasshoppers, Lucerna y Lausanne-Sport, ya ejerciendo como referencia para los de Marc Schneider.

Propiedad del Young Boys hasta el 30 de junio de 2030 y con un modesto valor de mercado todavía (según la web especializada 'Transfermarkt', apenas 250.000 euros), se formó en clubes menores como FC Billens y FC Central FR antes de dar el salto a la cantera de los aurinegros y hacerse un nombre en Berna. También en las categorías inferiores de la selección suiza, con bagaje en la sub 18 y la sub 20, así como entrenamientos con la sub 21, aunque en el país se habla muy bien de él y hay quien no descarta que promocione más pronto que tarde a la absoluta 'Nafti'.

El precio de salida de Dalipi, asequible

El curso pasado ya marcó diez goles y brindó once asistencias en 29 encuentros, repartidos entre el filial del cuadro capitalino y su cesión al FC Wil 1900 de la segunda división helvética (Challengue League), si bien venía haciéndolo también bastante bien en la Youth League con los juveniles. De momento, el Young Boys no tiene propuestas en firme por Lutfi Dalipi, aunque se especula con algún movimiento en firme cuando se reabra el mercado europeo en enero de 2027, con un precio de salida que rondaría los 2,5-3 millones de euros, así como una cláusula de futura venta, típico trato que gusta en La Cartuja, como demostró con Gonzalo Petit.