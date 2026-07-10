El Betis, pendiente del posible ingreso extra por Assane Diao: interés del Galatasaray

El club verdiblanco conserva un 20 por ciento de los derechos desde que el futbolista fue traspasado al Como 1907 en el mes de enero de 2025. El extremo puede cambiar de aires este verano ya que cuenta con el interés de algunos equipos importantes de Europa, siendo el último que se ha sumado a la puja el Galatasaray

A pesar de que hace ya una temporada y media que no forma parte del equipo, el Real Betis no pierde de vista a Assane Diao que es uno de los futbolistas que puede animar el actual mercado de fichajes de verano. El extremo, que fue traspasado al Como 1907 en enero de 2025, puede abandonar el club italiano en estos meses ya que cuenta con el interés de algunos equipos importantes de Europa, siendo el último que se ha sumado a la puja el Galatasaray. El Real Betis está atento a esta situación ya que puede conseguir un ingreso extra debido a que el club verdiblanco aún conserva el 20 por ciento de los derechos de Assane Diao.

El Real Betis conserva un 20 por ciento del pase de Assane Diao

El Real Betis aún puede sacar beneficios económicos por Assane Diao al cual traspasó por 12 millones de euros al Como 1907 en el mes de enero de 2025. Esto se debe a que el club verdiblanco vendió por esa cantidad de dinero el 80 por ciento del pase del futbolista, quedándose con un 20 por ciento de los derechos del extremo.

El club verdiblanco realizó este movimiento de mercado de manera estratégica, confiando en que Assane Diao mejorara y pudiera ser traspasado por más dinero en un futuro no muy lejano. Dicha operación puede darse perfectamente durante este mismo verano, ya que el extremo cuenta con el interés de algunos equipos importantes. AS Roma y Sporting Clube de Portugal han sido alguno de ellos, pero en las últimas horas el equipo que ha sondeado a Assane Diao es el Galatasaray de Turquía tal y como ha informado Matteo Moretto.

Assane Diao puede salir este verano del Como 1907 debido a que no ha sido tan importante en el equipo que entrena Cesc Fábregas ya que sólo ha disputado 20 partidos y 1.157 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Si bien es cierto que la temporada del ex del Real Betis en el Como 1907 ha estado marcada por una lesión muscular que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante algo más de dos meses.

A sus 20 años de edad, Assane Diao sigue siendo un jugador muy cotizado en el mercado de fichajes, siendo por ello que siempre tiene pretendientes. De este modo, el Real Betis no lo pierde de vista, ya que puede obtener un ingreso extra, que nunca viene mal, por un futbolista que salió hace ya una temporada y media.

Juan Cruz, otro que puede dejar dinero en el Real Betis

Assane Diao puede que no sea el único ex futbolista por el que pueda conseguir dinero el Real Betis durante este mercado de fichajes de verano.

Juan Cruz también puede dejar una buena cantidad de dinero ya que el hispano-argentino va a salir del CD Leganés y puede fichar por el Rayo Vallecano. El club verdiblanco, en este caso, mantiene el 40 por ciento del pase del atacante.