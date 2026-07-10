Fallece José León, ex presidente del Real Betis

El que fuera presidente del club verdiblanco durante tres etapas ha perdido la vida a los 91 años. El empresario es recordado por ser una de las personas de mayor confianza de Manuel Ruiz de Lopera, propietario del club verdiblanco en los años 90 y 2000

José León Gómez, ex presidente del Real Betis Balompié durante tres etapas distintas, ha fallecido a los 91 años de edad en Dos Hermanas (Sevilla). El empresario, que se dedicaba a la aceituna, tuvo una gran influencia durante cuatro décadas en el club verdiblanco si bien es cierto que se le conocía, sobre todo, por haber sido una de las personas de mayor confianza de Manuel Ruiz de Lopera, propietario del Real Betis en los años 90 y 2000.

José León, presidente durante tres etapas y persona de confianza de Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis

José León, que nació el 26 de febrero de 1935, llegó al Real Betis a finales de los años 60 cuando entró en la junta directiva liderada por Julio de la Puerta al cual relevó como presidente en febrero de 1969. Estuvo al frente de la entidad verdiblanca, con 34 años, hasta el mes de julio de ese año cuando se hizo cargo del Real Betis José Núñez Naranjo. Siguió ligado al Real Betis como vicepresidente hasta el año 1973.

José León no estuvo en el Real Betis entre los años 1973 y 1979. En ese momento regresó al club verdiblanco siendo vicepresidente de la junta directiva liderada por Juan Mauduit hasta 1983.

Volvió a marcharse del Real Betis y no regresó hasta el año 1989 junto a Hugo Galera. Dentro de esa directiva, fue una de las personas que más influyó para que entrara Manuel Ruiz de Lopera que, a la postre, se hizo con el poder del club verdiblanco cuando se convirtió la entidad en sociedad anónima deportiva. Debido a ello, Manuel Ruiz de Lopera siempre mostró una gran confianza en José León que siempre estuvo junto al máximo accionista verdiblanco durante los años 90 y 2000.

De hecho, José León fue el primer presidente del Real Betis en la nueva etapa como sociedad anónima deportiva, dejando el cargo en 1996. Fue relevado por Manuel Ruiz de Lopera, pero siguió dentro de la directiva verdiblanca. En 2006, cuando Manuel Ruiz de Lopera era muy criticado por su gestión deportiva y económica, José León volvió a ser el presidente del Real Betis. Posición que no dejó hasta el año 2010 cuando la administración judicial y el cambio de manos con Luis Oliver motivó su salida para que le relevara en el cargo, apenas por un par de meses, Jaime Rodríguez Sacristán.

José León siempre se caracterizó por ser una persona muy amable y cercana en el trato. Cuando salió del Real Betis a finales del año 2010, paso a un vida más privada ya que se dedicó a su familia y a sus negocios en Dos Hermanas.