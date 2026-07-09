Fran García ya viaja a Alemania: su cláusula, el dorsal elegido y la llamativa despedida de Bellingham

El segundo fichaje del Real Betis ha sido acompañado por el director deportivo, Manu Fajardo, y el CEO del club, Ramón Alarcón, que visitarán el 'stage' que el equipo lleva a cabo ya en tierras germanas

El Real Betis ya prepara la temporada 26/27 en Alemania, hasta donde ha partido esta misma tarde el segundo de los refuerzos ya cerrados, tras el del pivote uruguayo Facundo Bernal. Las cámaras de ESTADIO Deportivo han podido captar el momento en el que Fran García acudía al aeropuerto de San Pablo junto al director deportivo, Manu Fajardo, y el CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, que también han puesto rumbo a tierras germanas. Todo ello, bajo un intenso calor, lo que fue motivo de broma por los tres protagonistas, que agradecerán las temperaturas más suaves de la región de Renania del Norte-Westfalia.

El precio de su libertad: 50 millones de euros

Han sido horas frenéticas para el defensor madrileño, que aterrizó en la capital hispalense al mediodía de este pasado miércoles para someterse al preceptivo examen médico y solventar los últimos trámites antes de firmar su contrato por cuatro temporadas, hasta 2030. Del mismo se han conocido más detalles, como la cuantiosa cláusula de rescisión que incluye, que asciende a 50 millones de euros.

De cualquier posible venta en un futuro, el Real Madrid se llevaría la mitad, al conservar el 50% de su pase. Aunque el negocio, a priori, es redondo para el club bético, que ha logrado hacerse con un jugador de su nivel y experiencia (más de 100 partidos con el Real Madrid) por 3 millones de euros fijos y uno en variables, después de que en enero pudiese salir al Bournemouth por 30 millones.

Los mensajes de cariño del vestuario del Real Madrid

En el conjunto blanco, Fran García se ha topado con una elevada competencia, acentuada este verano con la llegada de Cucurella. Pero eso no es obstáculo para que haya dejado huella en el vestuario, como demuestran los mensajes de cariño que le han enviado sus ya ex compañeros a través de las redes sociales.

Futbolistas como Dean Huijsen, Antonio Rüdiger o Ferland Mendy le han deseado fortuna en su nueva aventura en el Real Betis con comentarios como "suerte, hermano" y "todo lo mejor, hermano". Otros, además, han destacado la faceta personal del lateral. "Feliz de haber compartido títulos contigo, mi hermanito. Te voy a echar de menos", señaló Éder Militao, yendo en la misma línea las palabras dedicadas por el meta Andriy Lunin, con el que ha mantenido una estrecha relación: "Hermano, te echaré de menos. Mucha suerte, te mereces todo lo mejor. Eres un crack, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

Pero, sin duda, una de las reacciones más llamativas ha sido la de Jude Bellingham, que no ha querido pasar por alto la ocasión de despedirse del nuevo fichaje verdiblanco pese a estar concentrado con Inglaterra en el Mundial. "Buena suerte en tu nueva etapa, mi hermano. Uno de los jugadores más profesionales que he visto. Fue un placer y te mereces todo lo mejor. Te quiero", comentó el 'crack' madridista.

Fran García elige el 11 de Bakambu: los dorsales libres

Centrado ya en su nueva andadura, Fran García comenzará a trabajar mañana mismo con sus nuevos compañeros, a los que pudo saludar brevemente ayer mismo antes de que la expedición viajase a Alemania. Lo hará, además, después de haber elegido ya su dorsal para la 26/27, heredando el 11 que ha dejado libre Cédric Bakambu. Por su parte, Facundo Bernal lucirá el 6 que llevaba Sergi Altimira, quedando libre de momento el 9 de Chimy Ávila, el 12 de Ricardo Rodríguez, el 13 de Adrián San Miguel y el 14 de Sofyan Amrabat, que aún podría regresar.