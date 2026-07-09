Dani Ceballos se pone en manos de Sergio Ramos mientras espera al Betis

Con su futuro en el aire, el utrerano se entrena junto al camero y Lucas Vázquez, todos ellos ex del Real Madrid. Desde el club verdibanco han rebajado la euforia existente en torno a su fichaje, aunque ambas partes parecen condenadas entenderse

Los caminos de Dani Ceballos y el Real Betis parecen destinados a unirse de nuevo. Pero, de momento, en el club verdiblanco se han puesto duros. Una vez firmado Fran García para elevar el nivel en el lateral izquierdo, la siguiente misión en la lista de prioridades no es otra que reforzar la delantera con un 9 de garantías. A partir de ahí, serán las posibles salidas en el centro del campo (Deossa, Lo Celso y hasta Marc Roca) y en el eje de la defensa (Natan) las que marquen la hoja de ruta a seguir, como confirmó el presidente del club, Ángel Haro, firme al referirse al caso concreto del utrerano.

El contundente mensaje de Ángel Haro

"Es un magnífico jugador. Pero para que venga a un equipo futbolista jugador se tienen que dar unas condicionantes, y hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando y no quiere decir que no pueda venir, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis", afirmó tajante el mandatario en la Cadena Cope.

Mientras tanto, el centrocampista no ha reaccionado a esas palabras con ninguno de sus habituales mensajes en redes sociales. Con el último, no obstante, deslizó su optimismo. "Más hambre que nunca. Más trabajo que palabras. Preparado para lo que viene. Nos vemos pronto", expresó. Y con la ilusión de que ese momento de volver a vestir de verdiblanco llegue cuanto antes, este jueves ha vuelto a salir a la palestra para demostrar que se está tomando muy en serio su preparación física durante el verano.

Una "convocatoria especial" con Sergio Ramos

Así, el utrerano ha participado en la "convocatoria especial" de Sergio Ramos, que semanas atrás también fue noticia en la capital hispalense por su intento de comprar la mayoría accionarial del Sevilla FC. Ambos guardan una buena relación de su etapa en el Real Madrid y se han ejercitado juntos, participando también otro ex jugador blanco como Lucas Vázquez, que sí tiene un año más de contrato con el Bayer Leverkusen.

En el vídeo compartido por el camero en su cuenta de Instagram no solo se les ve posar, sino también realizar diferentes ejercicios, incluidos pases y disparos a portería con los que dejaron algunos golazos. "Gimnasio, cuestas y fútbol". Ese fue el resumen realizado por el ex sevillista, que a sus 40 años no se ha retirado de forma oficial, aunque se encuentra sin equipo desde que abandonó el Monterrey mexicano el pasado mes de enero.

Las diferencias entre Dani Ceballos y Real Betis

En el caso de Dani Ceballos, por su parte, su futuro también sigue abierto tras no alcanzar un acuerdo con el Real Betis en las primeras negociaciones. Según informó Canal Sur Radio, el ex canterano verdiblanco estaría dispuesto a cobrar un sueldo inferior al de Isco Alarcón, que marca el tope en la plantilla de Pellegrini, aunque con pluses por rendimiento que podrían elevar su ficha. Pero la gran diferencia estaría en la prima de fichaje que solicita por llegar a coste cero, para compensar así los 5 millones de euros netos a los que ha rechazado para salir del Real Madrid con la carta de libertad, que fue una de las condiciones que le impusieron en La Cartuja.

Las 'novias' de Dani Ceballos, aparcadas

Mientras tanto, el Ajax de Ámsterdam no solo sigue interesado, sino que le ha presentado una importante propuesta por escrito. El conjunto neerlandés incluso estaba dispuesto a pagar por su fichaje y había alcanzando un acuerdo por 6 millones de euros con Florentino Pérez, pero Ceballos lo tumbó, como hizo el pasado verano con su pactada venta al Olympique de Marsella. Pero, pese a la presencia en sus filas de Míchel, ex técnico del Girona, al mediocentro no le atrae a priori la posibilidad de poner rumbo a la Eredivisie. Además, también se ha informado de un sondeo realizado por el Atlético de Madrid, así como del ofrecimiento al Villarreal o el interés Juventus. También desde Arabia Saudí ha sido tentado, así como por parte de un importante club de Turquía. Pero Dani Ceballos quiere jugar en un Real Betis que, de momento, pone calma.