El deseo con morbo de Sergio Ramos para Dani Ceballos y la pista de Morante: "Nos vemos prontito"

El camero, que estuvo cerca de comprar el Sevilla FC, le ha deseado al utrerano "todo lo mejor en esta nueva etapa", que apunta a ser en el Real Betis. Han sido muchas las reacciones a su marcha del Real Madrid, incluida la del prometedor canterano verdiblanco

Sergio Ramos sigue a los suyo tras su frustrado intento de hacerse con el control del Sevilla FC, con el consiguiente enfado de los principales accionistas nervionenses al cambiar su oferta a última hora. Muy activo en las redes sociales, al camero se le puede ver disfrutando del verano y al mismo entrenándose para seguir en forma, sin que haya anunciado aún su retirada. Pero también ha reaccionado a una de las noticias del momento en el mercado futbolístico español, como es la desvinculación de Dani Ceballos del Real Madrid, con todo lo que ello conlleva.

El centrocampista utrerano al fin ha conseguido lo que tanto deseaba. Ya puede negociar, por tanto, con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo. Pero su prioridad no es otra que volver al Real Betis. En las oficinas de La Cartuja esperaban este indispensable requisito para pasar a la acción y ahora toca sentarse a negociar para tratar de llegar a un acuerdo, siendo conscientes ambas partes de que tendrán que hacer un esfuerzo. Ceballos sabe que deberá rebajase bastante su sueldo y también el club heliopolitano tendrá que realizar una importante apuesta para firmar a un jugador que llegaría a punto de cumplir 30 años y después de realizar innumerables guiños para expresar su sentimiento verdiblanco y sus ganas por volver. Así, la idea es ofrecerle un contrato largo, seguramente de cuatro años, con un salario que tendría como tope los 3 millones que gana Isco Alarcón.

El mensaje de Sergio Ramos a Dani Ceballos

Pero mientras se avanza en ese frente por parte del Real Betis, Sergio Ramos ha querido desear "todo lo mejor en esta nueva etapa", que todo hace indicar que será vestido de verdiblanco, a quien fuese su compañero en el Real Madrid, al que califica de "hermano". Así lo ha expresado en una historia publicada en su cuenta de Instagram en la que ha compartido una imagen de ambos abrazándose durante un partido, con un último guiño: "Nos vemos prontito". ¿Será por la capital hispalense?

Ambos futbolistas coincidieron en el conjunto blanco durante dos temporadas, de 2017 a 2019, que fue cuando el utrerano emprendió una aventura de dos campañas cedido en el Arsenal. El mismo verano de si regreso, por su parte, el ex sevillista hizo las maletas rumbo al PSG, pero ambos han seguido manteniendo una buena relación, como se deduce del cariñoso mensaje del camero.

Mbappé, Bellingham, Carvajal, Rüdiger... todos le desean "mucha suerte"

Pero no ha sido Sergio Ramos el único en desearle suerte al posible fichaje bético. Nada más confirmarse su salida del Santiago Bernabéu, al rescindir el año que le quedaba de contrato, el propio Ceballos, también bastante activo en las redes, publicó una carta de despedida en la que se mostró agradecido a todos los estamentos de la entidad presidida por Florentino Pérez y expresó al mismo tiempo sus ganas de "afrontar un nuevo reto con la misma ilusión". Un texto que ha tenido un gran número de comentarios, tanto por parte de aficionados, muchos de ellos pidiendo ya su llegada al Real Betis, como por otros ex compañeros.

Así, jugadores como Cortouis, Alaba, Fran García, Joselu Mato, Rüdiger o Bellingham le han deseado "mucha suerte". También Mbappé, desde la concentración de Francia en el Mundial, le ha escrito un simpático "o mejor para ti, mi primo", siendo Dani Carvajal uno de los que más se ha extendido. "Gracias por tantos años a tu lado amigo. Te desearía suerte pero no la necesitas A romperla", destacó el también ya ex madridista.

Morante saluda a Dani Ceballos

Pero si curioso es que alguien como Sergio Ramos, que ha estado cerca de gobernar en el Sevilla FC, tenga ese gesto con un más que probable refuerzo verdiblanco, tampoco ha pasado desapercibido que entre los deseos de seguidores béticos se haya colado un mensaje con emoticonos que sirven para saludar al utrerano lanzado por José Antonio Morante, joven valor de la cantera que ya pudo debutar la pasada campaña con el primer equipo y se encuentra actualmente concentrado para disputar el Europa sub 19. ¿Otra pista sobre el futuro del centrocampista?