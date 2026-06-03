¿Sergio Ramos o los accionistas del Sevilla?

El enfrentamiento entre Sergio Ramos y los principales accionistas del Sevilla FC ha despertado la polémica entre el sevillismo. Por ello, hoy debatimos al respecto en ESTADIO Deportivo

La ruptura del acuerdo entre Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla FC para la compraventa de la entidad nervionense ha desatado la controversia entre el sevillismo, que por fin confiaba en una salida a la situación institucional y social que viene años asfixiando a la entidad.

Sobre esto hemos debatido en ESTADIO Deportivo, donde Alejandro Sanz ha defendiendo la importancia de respetar los acuerdos y las líneas en las que se venían trabajando a lo largo de más de cinco meses de negociación.

En contraste, María Fuentes ha resaltado los argumentos que, bajo su opinión, defienden el movimiento de última hora de Sergio Ramos.

Reasalta la periodista que escribe este artículo el compromiso del camero con el Sevilla FC y su intención de implicarse en el futuro del club en el que se formó como futbolista, dando el salto luego al Real Madrid.

Una negociación que comenzó con acuerdo inicial

El origen del conflicto se encuentra en el proceso de venta del club. El grupo liderado por Sergio Ramos presentó una oferta inicial junto a distintos socios inversores que fue aceptada como base de negociación por los actuales propietarios del Sevilla FC. Dicha propuesta, según las partes implicadas, rondaba los 450 millones de euros por la mayoría accionarial e incluía una reestructuración financiera, además de una inyección de capital destinada a reducir la deuda y reforzar la plantilla.

Sin embargo, en la fase final de las conversaciones surgieron discrepancias relevantes. Los accionistas mayoritarios, entre ellos las familias Castro, Guijarro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente , sostienen que las condiciones del acuerdo fueron modificadas de forma sustancial respecto a lo inicialmente pactado, especialmente en lo relativo a la estructura de pago. Esta situación generó desconfianza en el consejo de administración, que finalmente optó por dar por rota la negociación y paralizar la operación, al considerar que se habían alterado los términos esenciales del acuerdo.

La versión de Sergio Ramos

Sergio Ramos, por su parte, ha defendido su posición negando cualquier incumplimiento. El exinternacional asegura que los ajustes introducidos en la propuesta respondían a recomendaciones de asesores financieros y a criterios de viabilidad exigidos en este tipo de operaciones, incluyendo consideraciones vinculadas a LaLiga.

El exjugador insiste en que su intención nunca ha sido perjudicar la venta ni generar inestabilidad, sino precisamente lo contrario: garantizar una estructura de inversión sólida que permitiera asegurar el futuro económico del club. Además, ha subrayado que su implicación en el proyecto tenía como objetivo contribuir a la recuperación financiera del Sevilla FC y a su competitividad deportiva, evitando cualquier tipo de división interna.

Un proceso aún abierto, pero debilitado

Tras la ruptura, los principales accionistas emitieron un comunicado en el que acusan al grupo inversor de cambiar unilateralmente las condiciones acordadas, lo que consideran una pérdida de confianza definitiva. Paralelamente, han dejado abierta la puerta a estudiar otras posibles ofertas para la venta del paquete accionarial.

A pesar de ello, Sergio Ramos mantiene su disposición a continuar las conversaciones y sostiene que el proceso no está cerrado de forma definitiva. “Queremos seguir avanzando”, ha reiterado en un intento de mantener abierta una vía de diálogo que, por el momento, parece muy debilitada.

Incertidumbre en el futuro del club

El Sevilla FC vuelve así a situarse en un escenario de incertidumbre institucional, con una posible venta paralizada y un pulso abierto entre los actuales propietarios y el grupo que aspiraba a convertirse en nuevo dueño de la entidad.