Tigre responde negativamente a la oferta oficial del Sevilla por David Romero

Fuentes muy próximas a Tigre confirman a ESTADIO Deportivo que los nervionenses han trasladado una propuesta oficial al club argentino, a la par que señalan que el Sevilla debe subirla para contar con opciones

José Ignacio Navarro ha acelerado las gestiones para atender la principal prioridad de la planificación a día de hoy: reforzar la delantera con dos efectivos tras consumarse el traspaso de Akor Adams, su máximo goleador el curso pasado, al Venezia.

El Sevilla ha marcado varios objetivos en la agenda para la punta de lanza y ha pasado a la acción en las últimas fechas, con conversaciones avanzadas y ofertas sobre la mesa. Así, ha mantenido contactos con el León mexicano para tratar la incorporación de Fede Viñas, que destacó la campaña pasada durante su cesión en el Oviedo, si bien, salvo giro de última hora, el charrúa pondrá rumbo a Toluca.

Oferta formal del Sevilla para firmar a David Romero

La dirección deportiva también ha dado un paso al frente en su interés por David Romero, punta argentino de 23 años que milita en Tigre y que gusta mucho a los técnicos nervionenses. Desde Argentina, más concretamente los periodistas Guillermo Cardozo y Cesar Luis Merlo, apuntaban ayer los movimientos del Sevilla y a la posibilidad, incluso, de que haya realizado ya una propuesta a la entidad tigrense por el de Corrientes.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar a través de fuentes muy próximas a Tigre que el club de Eduardo Dato ha trasladado una oferta formal a las oficinas del estadio José Dellagiovanna para hacerse con los servicios de David Romero.

Tigre considera insuficiente el intento sevillista

Sin embargo, dichas fuentes aseguran a esta redacción que la respuesta de Tigre a este primer intento ha sido rotunda, pues no alcanza las pretensiones marcadas por la planta noble de El Matador, por lo que la oferta ha sido rechazada. A día de hoy, no ha trascendido la cuantía de la propuesta, pero sí que sería por un porcentaje de los derechos del jugador, fórmula cada vez más habitual.

En Tigre se espera que el Sevilla suba su apuesta para que se acerque a otras que tiene sobre la mesa, especialmente la de Boca, "muy buena" según deslizan desde Victoria fuentes internas, tanto en cuanto el futbolista prioriza a día de hoy dar el salto a Europa, por lo que le seduce la vía blanquirroja. En este sentido, es probable que en Nervión vuelvan a la carga mientras mantienen otros frentes abiertos al manejar varios nombres para el ataque.

Con contrato hasta 20230, el valor de mercado de David Romero asciende, según Transfermarkt, a cinco millones de euros al experimentar una subida notable en 2026 tras recalar en enero en Tigre procedente de Talleres por 2,16 millones de euros. Según apuntan en Argentina, a Boca le habría pedido ocho millones de euros más el 50% de Jabes Saralegui y el préstamo de Kevin Zenón.

Fran Navarro, opción que también gusta en Nervión

Como pudo confirmar ED, José Ignacio Navarro también se ha fijado en Fran Navarro, delantero valenciano que encaja en la idea de españolizar la plantilla, si bien, de momento, según el entorno del ariete, el Sevilla no habría avanzado en las conversaciones con un Braga cerrado en principio a una cesión con opción a compra tras haber marcado el curso pasado un total de 12 dianas.