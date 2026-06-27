La única duda de Arzu con Ceballos, que se encontraría "el clima perfecto para resurgir"

El otrora técnico del Betis Deportivo opina que el utrerano "tiene más que demostrada la magnífica calidad" que atesora y cree que jugadores como él "hacen falta y son bienvenidos", aunque desvela una razón de peso que el club "tendrá que valorar" a la hora de traerlo de vuelta nueve años después

Su dos únicas experiencias lejos del Real Betis fueron su cesión al Córdoba CF en la 01/02 y ya su marcha al Nàstic en la 11/12 para retirarse de los terrenos de juego tras una temporada en Tarragona. Pero Arzu vivió en carne propia el exceso de exigencia de la grada del Benito Villamarín con los canteranos. Ahora, con la rescisión de Dani Ceballos en el Real Madrid y su inminente regreso a casa, el preparador nazareno analiza durante su entrevista con ESTADIO Deportivo lo que supondría (cada vez cuesta más usar el condicional) el fichaje del mediocentro utrerano por el cuadro heliopolitano.

"La duda con Dani Ceballos es el tiempo que lleva sin participar"

"A ver, aquí se plantea la duda que yo creo que con el debate de Dani Ceballos suele surgir normalmente. Para mí, los buenos jugadores, y Dani tiene más que demostrada la magnífica calidad que tiene, son bienvenidos a un club, y a nosotros nos hacen falta jugadores de ese tipo, sobre todo. Lo que Dani, sobre todo, que lleva mucho tiempo fuera del club, generó en su día aquí: un tipo comprometido, al que no le asusta la responsabilidad de llevar el balón. Me parece que es un líder nato, sobre todo con el ejemplo de estar en el campo y de hacer las cosas bien. Después, lo conozco menos, la verdad, no he tenido ese placer", apunta el ex técnico del Betis Deportivo.

"Pero la duda que surge con Dani es el tiempo que lleva sin participar. No sé, son muchos años de profesional, pero pocos partidos jugados, creo, y sobre todo en estos últimos años, y eso es lo que tendrá que valorar el club. Que es un gran futbolista, lo es. Por mi parte, quizás es la duda que me lleva a mí... Un poco el nivel competitivo que se le exige a cualquier jugador para estar en buenas condiciones. Pero bueno, yo sé que si el Betis fuera decidido a por Dani Ceballos, es el clima perfecto para él, para poder resurgir y volver a sentirse un jugador", sentencia Arturo García Muñoz.

El recibimiento de la grada de La Cartuja

Cuestionado sobre el posible indulto de un sector de la afición bética que no perdona a Dani Ceballos las formas de su adiós en 2017, el reciente míster del Recreativo de Huelva opina: "Si volviera, yo creo que la actitud que hay que tener con un profesional que se viste con la camisa del Real Betis es apoyarlo. Así lo entiendo yo. Y te lo digo desde el prisma más profesional por haber estado dentro como jugador. Es verdad que en ciertos momentos tú tomas decisiones que, bueno, van con la edad también y con lo que tú necesites o sientas en esos momentos, ¿no?"

Porque entiende el nazareno que todos habrían hecho lo mismo que el utrerano: "Al final no dejas de ser un profesional del fútbol y te sale un proyecto deportivo de más calidad y ¿por qué no lo vas a coger? Yo es que eso no lo entiendo de esa manera, ¿no? También hay veces que el club se desprende del canterano y no pasa nada, ¿no? Si esto va de 'bueno, me conviene o no me conviene, me interesa o no me interesa'. La profesión del futbolista es muy corta y que tú quieras escalar deportivamente es que es lícito, ¿vale? Entonces yo no entendería otra manera de que si viene Dani Ceballos no se le apoye".

Pionero en el cambio físico de un canterano para ganar minutos

Fue de los primeros canteranos que volvió de una cesión (en su caso, al Córdoba CF en la 01/02) con un cambio físico notable, mucho más musculado, lo que contribuyó a que ganara muchos minutos en el primer equipo del Real Betis. "Yo te puedo contar mi caso. Pienso que un jugador hoy en día, tal como está el fútbol, tú tienes que igualar como mínimo en el físico, porque esto se está volviendo así. Después, escuchas a Luis Enrique y a los grandes entrenadores y el jugador tiene que estar preparado para esas exigencias físicas, porque esto va de adaptarte rápido al rival, pues el rival es cambiante y tú al final tienes que contrarrestarlo y superarlo haciendo otros cambios. Y el tema físico ha cobrado muchísima importancia con los últimos años", refiere Arzu.

"Antiguamente se decía que a un jugador alto, grande y fuerte le costaba trabajo girarse y, después, arrancar en velocidad. Hoy en día es que está muy profesionalizado. Yo creo que el cambio es que hoy en día el futbolista es mucho más consciente del cuidado personal, del cuidado físico; le da mucha importancia al entrenamiento no visible después de toda la mañana en campo, y ahí está lo de no dar ninguna ventaja en el plano físico. Es importantísimo estar físicamente bien. Yo te hablo de mi época; a mí me vinieron bien, primero, los buenos consejos de profesionales y, después, yo creo que salir fuera de casa me abrió la mente. Era mucho tiempo libre en el que tenía que hacer algo y yo lo aproveché de esa manera, yendo por las tardes, fortaleciendo y haciendo otro tipo de entrenamiento", reflexiona el nazareno.

Fabián siguió su ejemplo tras su paso por el Elche en la 16/17

"Salir fuera de casa, esa responsabilidad de estar fuera y tener también al lado acompañantes que te sumen y no te resten, yo creo que eso en mi caso me vino bien. Y, en el caso de Fabián Ruiz, fue muy evidente también cuando vino el cambio físico, ¿no? Esa fortaleza, esa envergadura que cogió. Después, el fútbol lo tienes o no, pero hoy en día el que no esté preparado físicamente está dando demasiada ventaja al rival. Y hay muchísimas empresas hoy en día, incluso, la mayoría de futbolistas tienen sus entrenadores o sus empresas personales, cada preparación física está individualizada. Tiene que ir de la mano de la colectiva, del club, pero el del club tiene que saber qué hace después el jugador fuera, ¿no? Y saber llevar las cargas, el buen hacer de no caer en el sobre entrenamiento y de que después no acarree molestias o que puedan acabar en lesiones", sentencia Arzu.

Álvaro Fidalgo, el siguiente en la lista

"Puede ser. Es que eso, si lo ha comentado él es porque él sabrá y él se conocerá mejor que nadie. Pero nunca es tarde para empezar a poder dar esos pequeños pasos y esos pequeños cambios, ¿no? Si quiere hacer algo, pues que se ponga en manos de profesionales, evidentemente. No sé, después ya va muy en la genética de cada jugador. El nivel de musculación, de fuerza, de pérdida de grasa... Pero hoy en día hay muchos profesionales que seguramente si se hace con sus justas medidas se mejora seguro", termina el ex preparador del Betis Deportivo en referencia a la confesión de Álvaro Fidalgo a Andrés Guardado sobre la necesidad de ponerse más musculado.