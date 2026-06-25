Dani Ceballos aprieta para volver al Betis con un mensaje significativo: "Seguimos preparando para lo que viene"

El centrocampista utrerano ha lanzado un guiño ilusionante sobre su futuro ahora que trabaja en su rescisión para negociar con el Betis con la carta de libertad

En plena vorágine por la creciente posibilidad de que este verano sí se produzca su regreso al Betis, Dani Ceballos, sin reparos en expresarse en redes sociales sobe su futuro, ha enviado un mensaje muy significativo que alimenta la esperanza de los verdiblancos.

En esta ocasión ha sido en su perfil de 'X', antiguo Twitter, donde el utrerano ha lanzado el enésimo guiño en un momento determinante para que sea posible su vuelta a Heliópolis, asegurando que se prepara para lo que está por venir.

Mensaje directo de Ceballos sobre su futuro

Así, ilustrado con una foto en la que saca músculo durante una sesión de gimnasio, el centrocampista expresa su estado de ánimo y afirma que trabaja para estar listo de cara a su próxima aventura una vez que no entra en la hoja de ruta del Real Madrid.

"La ilusión y la motivación siguen intactas. Seguimos preparando para lo que viene", afirma Dani Ceballos en sus redes sociales mientras trabaja en la rescisión de contrato con el Real Madrid a cambio de perdonar su último año de contrato.

Una vez resueltas las negociaciones con el club capitalino, Ceballos se sentará a negociar con el Betis con la carta de libertad en la mano, lo que lógicamente, allana de forma considerable el camino a su deseado regreso.

Las condiciones del Betis para el regreso de Ceballos

En el Betis tienen claro que no se realizará ningún desembolso por el medio de Utrera, pero sí que le interesa en las condiciones antes reseñadas, pues tiene el visto bueno de Pellegrini y cuadra perfectamente en el proyecto para la Champions.

Claro que para que haya luz verde, Ceballos deberá realizar un esfuerzo en el factor económico, pues su sueldo actual en el Real Madrid resulta completamente inasumible y, obviamente, en La Palmera no piensan en hipotecarse para recuperar al futbolista.

De hecho, le ofrecerá un salario ajustado a la realidad económica de sus arcas, en el primer escalón de la plantilla, ocupado por Antony e Isco, o el segundo, por lo que el balón pasará al tejado del de Utrera para iniciar probablemente un tiro y afloja bajo la premisa de están condenados a entenderse.

Ceballos presiona tras rechazar otras ofertas

Ceballos ha rechazado posibilidades en este mercado para cambiar de aires, pues el Ajax avanzó con el Real Madrid para su traspaso por seis millones, pero el jugador lo frenó ante su intención de aprovechar la caducidad de su contrato para presionar y salir libre con la mente puesta en regresar al Betis, lo que le ilusiona y motiva especialmente.