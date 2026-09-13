Real Sociedad - Atlético de Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 5 de LaLiga

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se citan este domingo en el Reale Arena en un duelo de altura de la Jornada 5 de LaLiga. Ambos equipos llegan con siete puntos y buscan dar un golpe sobre la mesa para acercarse a la zona alta de la clasificación

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre en el Reale Arena en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto donostiarra recibe a un conjunto rojiblanco que buscará dar continuidad a su inicio de temporada y sumar tres puntos antes de afrontar una semana con otro compromiso liguero.

El encuentro está programado para las 21:00 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN y DAZN LaLiga, además de LaLiga TV Bar para establecimientos.

Así llegan al partido ambos equipos

La Real Sociedad llega al duelo con 7 puntos, después de sumar dos victorias, un empate y dos derrotas en las primeras jornadas. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha marcado seis goles y ha encajado ocho, con Luka Sučić como uno de sus principales argumentos ofensivos, autor de dos tantos en este inicio de campeonato.

El Atlético de Madrid, por su parte, también suma 7 puntos, aunque con un partido menos disputado según los datos disponibles: dos victorias, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Diego Simeone ha anotado siete goles y ha recibido seis. Álex Baena, con tres tantos, llega como uno de los jugadores más destacados del conjunto rojiblanco.

El duelo llega, además, con un precedente reciente favorable al Atlético. En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, los rojiblancos han conseguido imponerse con mayor frecuencia, aunque la igualdad también ha sido protagonista. El último choque entre ambos terminó con 2-2 en la Copa del Rey, el pasado mes de abril.

Horario y dónde ver en TV

El partido correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga EA Sports se disputará:

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026Hora: 21:00 horasEstadio: Reale Arena (Anoeta), San SebastiánTelevisión: DAZN LaLiga y DAZN

Alineaciones Posibles Real Sociedad y Atlético de Madrid

Real Sociedad: Unai Marrero, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Carlos Soler, Luka Sučić, Job Ochieng, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal.

Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Álex Baena.

El partido pondrá frente a frente a dos equipos que llegan empatados a siete puntos y que buscarán dar un paso adelante en este comienzo de temporada. Para el Atlético, además, será una prueba importante antes de recibir al Real Madrid en el derbi de la siguiente jornada.