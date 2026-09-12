La predicción de Mourinho y lo que le pide a Bernardo Silva en el Real Madrid: "Un día un equipo lo va a pagar"

El técnico portugués se mostró satisfecho con el triunfo ante el Rayo Vallecano, aunque cree que su equipo está fallando "muchísimas oportunidades"

Aunque le se pudo ver cabreado en el banquillo durante la segunda mitad, en la que el Rayo Vallecano aprovechó la relajación del Real Madrid para recortar distancias y provocar los pitos del Santiago Bernabéu, José Mourinho se mostró satisfecho, como no podía ser de todo modo, por la victoria de su equipo. Tres puntos que le hacen retomar la buena senda en LaLiga tras la derrota de la pasada jornada frente al Real Betis e igualar de forma momentánea con el FC Barcelona en lo alto de la tabla clasificatoria.

Victoria "fundamental" tras la derrota ante el Real Betis

"Son tres puntos fundamentales, ganar es siempre fundamental, sobre todo después de perder el último partido de Liga. Matamos el partido en el primer tiempo, no es fácil, jugamos hace tres días con el Inter, no sólo físicamente, mentalmente son difíciles de gestionar. He visto fatiga, he intentado meter cambios y hemos encontrado la estabilidad. Los jugadores merecen mi respeto y mi aplauso, porque acabamos rápido con un partido que podía ser difícil", señaló en los medios oficiales del club, alabando así la gran primera mitad de los blancos, que acabó con un claro 3-0.

Tras quedarse sin marcar en La Cartuja, además, el cuadro madridista disfrutó de otra gran producción goleadora de los suyos, lo que también fue puesto de relieve por el preparador portugués, exigente pese a todo. "Estamos marcando muchos goles pero también estamos fallando muchísimas oportunidades. Cuando vamos al ataque somos un equipo intenso, no somos un equipo que gestiona el balón diez minutos antes de tener un disparo a puerta, somos frenéticos y cuando aceleras es más difícil decidir. Un día un equipo va a pagar todas las oportunidades que hemos fallado y le vamos a meter seis o siete un día que todo entre. Pero muy contento con la victoria rápida que hemos conseguido", explicó.

"Perdón" por el segundo tiempo

Otra cara muy diferente fue la que se vio tras el descanso, con el Rayo apretando. Pero para el técnico luso, había justificación. "En el segundo tiempo mi total perdón, porque tiene base. No podía cambiar a diez, el cambio de Valverde también es una prevención, jugó contra el Inter con molestias, hay que gestionar un poco. Tres días después de un partido exigente hemos ganado y ganado rápido. No siempre es posible presionar alto, en partidos como el de hoy es normal que el equipo baje líneas y luego los adversarios con calidad, es normal que te hacen peligro, que te hacen un gol, pero victoria importante y merecida", recalcó.

Bernardo Silva busca su "mejor versión posible" como mediocentro"

Por su parte, Bernardo Silva, que firmó una buena primera parte en la medular junto a Fede Valverde, aseguró que poco a poco intenta adaptarse a su posición de mediocentro mientras intenta recuperar su mejor versión futbolística, aunque prácticamente no ocupaba dicha demarcación en su anterior etapa en el Manchester City.

"Mourinho me pide principalmente ayudar mucho en la salida, dar fluidez al juego para que el balón llegue en las mejores condiciones a los de ataque. Con la capacidad que tienen para el regate Vini, Jude y Mbappé, es importante que el balón les llegue bien. Estoy intentando adaptarme, ser la versión mejor posible de mí para ayudar al equipo. Sigo trabajando", señaló.

"Es una nueva experiencia (jugar de medio centro). Todavía intentando conocer a mis compañeros y la forma de jugar, dónde puedo jugar para adaptarme. Muy feliz. En Sevilla estuvimos muy bien aunque se perdió y a mejorar. En tres días tenemos un partido muy importante fuera para ganar los tres puntos", añadió el portugués, que destacó el resultado final ante el Rayo: "Cuatro y goleada y muy contentos sobre todo con el primer tiempo pero en general con todo el partido. A preparar el siguiente que está muy cerca".