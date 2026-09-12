Julen Guerrero avisa a Mbappé: "Le pueden comparar con Cristiano, pero él, con el Real Madrid, consiguió bastantes títulos"

El exjugador del Athletic Club valoró las opciones que tiene Kylian Mbappé de ganar el Balón de Oro en 2026, por lo que no pudo evitar comparar al francés con Cristiano Ronaldo, por su legado y títulos que consiguió a lo largo de sus años en el Real Madrid: "Le van a observar más en todo lo que hace"

Kylian Mbappé ha mandado mensajes directos en los últimos días sobre sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro. El francés compareció en rueda de prensa, el pasado lunes, justificando sus motivos para llevarse el prestigioso galardón que entrega France Football. Además, el atacante del Real Madrid concedió una entrevista a L'Equipe en el que volvió a insistir con sus éxitos. Por ello, Julen Guerrero ha querido dar su opinión.

El delantero del Real Madrid comentó a lo largo de esta semana, sobre el Balón de Oro, que tiene la idea de que puede ganarlo este año. Cabe recordar que Kylian Mbappé no ha podido conseguir un título en 2026, cayendo derrotado en la final de la Supercopa de España y eliminado de la Copa del Rey y UEFA Champions League, además de en el Mundial 2026, dónde se proclamó el máximo goleador de la historia del torneo.

Kylian Mbappé: "Ser el máximo goleador de la historia del Mundial llama muchísimo la atención"

En este sentido, Kylian Mbappé reconoció sus opciones de ganar el Balón de Oro en 2026: "Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco. Por supuesto. La gente dice que no he ganado ningún título (colectivo). Pero es un trofeo individual. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad".

El delantero del Real Madrid se preguntó si "alguien ha ganado con el 100 % de los votos. Eso significa que siempre hay alguien que consideraba que no lo merecía. Ser el máximo goleador de la historia del Mundial (22 goles), superar a todas las grandes leyendas de la historia en el torneo más importante que ha creado el deporte, eso llama muchísimo la atención".

Julen Guerrero: "Mbappé es un jugador que puede darle perfectamente ese Balón de Oro"

Por ello, Julen Guerrero comentó, en el Radioestadio Noche de Onda Cero, las palabras de Mbappé: "Kylian Mbappé es un jugador que, evidentemente, tiene muchas virtudes y puede darle perfectamente ese Balón de Oro, pero creo que en este aspecto tiene sus matices. Le pueden comparar con Cristiano, pero él con el Real Madrid consiguió bastantes títulos y Mbappé todavía no los ha conseguido".

En este sentido, el exjugador del Athletic Club comenta que "esas palabras que él ha dicho... Bueno, a lo largo de esta trayectoria, pues veremos si no le pueden perjudicar, porque le van a observar todavía más en todo lo que hace", apuntó Julen Guerrero sobre la figura de un Kylian Mbappé que pone el foco en el Balón de Oro de 2026, cuyo ganador se desvelará el próximo 26 de octubre.

Julen Guerrero reclama títulos colectivos: "Al final es lo que se busca en el fútbol"

Por otro lado, Julen Guerrero apuntó el detalle clave para poder satisfacer a la afición: "Está claro que tiene sus condiciones y es un goleador nato... Da muchas cosas al equipo, pero evidentemente la afición busca que eso se convierta en títulos colectivos, porque al final es lo que se busca en el fútbol", dejó claro que el exjugador del Athletic Club, que avisa a Mbappé de cara a su tercera temporada en el Real Madrid.

El delantero del Real Madrid ha empezado el curso tal y como se esperaba, con la portería entre ceja y ceja. Ya son cinco los goles que ha firmado Kylian Mbappé en cinco partidos esta temporada, viendo puerta ante la Real Sociedad, Málaga e Inter de Milán. El atacante pone el foco en lograr su primer gran título con el conjunto blanco, principalmente LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League, ante el dominio de Barcelona y PSG.

De esta manera, pese a que Mbappé fue claro con el Balón de Oro, el francés sigue estando bajo la lupa por la afición del Real Madrid, ya que no ha visto a su estrella levantar un gran trofeo con el club desde su llegada a la capital de España. Por ello, el atacante se centra en poder despejar las dudas y seguir dando alegrías en el Bernabéu a base de goles, que terminen por la conquista de títulos que sigan llenando las vitrinas.