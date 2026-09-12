El plan del Real Madrid con Endrick ante la solución de Carlos Espí

El brasileño podría redebutar con el conjunto de José Mourinho en partido oficial esta temporada en el encuentro ante el Rayo Vallecano. El técnico portugués comentó el pasado lunes que el atacante "no tiene condiciones para más que cinco o diez minutos", por lo que es una opción en el plan para el choque de hoy de LaLiga EA Sports

El Real Madrid encara el encuentro contra el Rayo Vallecano con el objetivo de lograr los tres puntos, sobre todo tras la derrota ante el Real Betis de la pasada jornada. En este sentido, José Mourinho volverá a contar con la figura de Endrick por segundo partido consecutivo. El brasileño no ha podido estrenarse en partido oficial esta temporada, tras varios problemas musculares, por lo que cuenta las horas para vestirse de corto de nuevo.

José Mourinho ha incluido en la convocatoria a Endrick, al igual que ocurrió el pasado martes para medirse al Inter de Milán. Sin embargo, la dura competencia y las decisiones del técnico del Real Madrid le dejaron sin minutos en el encuentro de la UEFA Champions League. Tras ello, las opciones del brasileño pasan por el partido de hoy contra el Rayo Vallecano, dónde podría reaparecer, aunque podría depender del contexto del choque.

José Mourinho cuenta las horas con Endrick

José Mourinho habló del estado de Endrick el pasado lunes: "Mañana puede estar preparado para jugar cinco minutos, diez como máximo, y ya está. Ha entrenado ayer por primera vez con el equipo. No juega desde Budapest o Austria. No tiene condiciones para más que cinco o diez minutos. Como tenemos tantos espacios abiertos en el banquillo, porque son doce jugadores, ahí está y a lo mejor tiene que jugar cinco o diez minutos".

El técnico del Real Madrid explicó que Endrick "es un jugador de ataque y jugará en ataque. Tranquilo, que no jugará de lateral izquierdo o de central. Juega ahí delante. Por derecha, por izquierda, de 9, de 10, pero ahí delante es donde juega", comentó un José Mourinho que cuenta con diferentes opciones para situar al atacante brasileño, dependiendo del rival y del esquema que plantee en cada partido.

Endrick le mandó un mensaje directo a José Mourinho

Por su parte, Endrick vino con las ideas claras al Real Madrid, una vez finalizada su cesión en el Olympique de Lyon y el Mundial 2026, dónde tuvo protagonismo en la Brasil de Carlo Ancelotti. De esta manera, el atacante fue titular en el amistoso que disputaron los de José Mourinho el pasado verano, ante la Fiorentina, respondiendo a las primeras de cambio con un gol que confirmaba las sospechas en torno a su estado físico.

Sus buenos minutos ante la Fiorentina le llevaron a ser titular en los siguientes amistosos que disputó el Real Madrid, ante el Ferencvaros y el Deportivo de A Coruña. Endrick comenzó de inicio en dos encuentros que no pudo ver puerta, pero con buenas sensaciones previas al arranque de LaLiga. No obstante, el delantero se lesionó en el choque contra el conjunto de Antonio Hidalgo, lo que le ha tenido apartado desde entonces.

Endrick lleva siendo baja desde el choque del 12 de agosto, no pudiendo participar en los posteriores partidos que tenía programado para el Real Madrid, frente al Schalke, Espanyol, Real Sociedad, Málaga y Real Betis. El brasileño recibió luz verde para entrar en la lista del encuentro ante el Inter de Milán, a la espera de poder tener unos minutos que podrían llegar en el día de hoy en la cita en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano.

La solución de Carlos Espí en el Real Madrid

Endrick cuenta en el Real Madrid con el 'problema' de Carlos Espí. El exjugador del Levante empezó la temporada por todo lo alto, viendo puerta contra el Schalke y el Espanyol. Además, logró un tanto ante el Real Betis, pero fue anulado por fuera de juego. José Mourinho cuenta con una gran referencia ofensiva, sobre todo para los últimos minutos de cada choque, como ha demostrado en este comienzo de campaña.

Por ello, la situación de Carlos Espí en el Real Madrid es clara, ante un Endrick que busca tener protagonismo esta temporada tras una segunda parte de la pasada campaña dónde tuvo continuidad en el Olympique de Lyon. De esta manera, el brasileño pone el foco, por el momento, en volvera tener minutos en el conjunto de José Mourinho, que viene de salir en defensa de Vinicius y Mbappé.