Endrick se lo piensa

El brasileño cuenta con una alta competencia tanto para el puesto de nueve como de extremo, zonas donde el equipo madridista ha hecho apuestas este verano, lo que podría propiciar su salida

El poder jugar en el Real Madrid siempre es caro, arriba esta temporada más después de los últimos movimientos del conjunto madridista. Una situación que coloca en una tesitura a Endrick quien medita una salida en la recta final de mercado para encontrar un rol más protagonista que el que pueda tener en el nuevo proyecto de Jose Mourinho.

El brasileño regresaba este verano a las filas del Real Madrid después de vivir una cesión al Olympique de Lyon en la segunda parte de la temporada pasada. Sin embargo, ahora su futuro está en el aire para un futbolista que fue una importante apuesta del club madridista en el verano de 2024 y que tiene contrato hasta junio de 2030.

Endrick y la llegada de Espí y Diomande

Nadie discute que en el once ideal del Real Madrid el delantero centro será Kylian Mbappé. También que la llegada de Carlos Espí, un delantero referencia de los que le gustan a Jose Mourinho, complica el papel como punta de Endrick en este equipo. Espí, además, se reivindicó marcando este sábado frente al Ferencváros en apenas cinco minutos. Dura competencia para el nueve por mas que Gonzalo saliera del equipo rumbo al Fulham.

También por fuera está caro jugar en el Real Madrid, otra de las situaciones en el campo en la que podría aparecer Endrick. Con el recién renovado Vinicius Junior y el flamante fichaje de Yan Diomande también se intuyen como claro los papales estelares en los extremos. Luego habría que añadir a Brahim Díaz, si finalmente no sale, o hasta Rodrygo Goes una vez que se recupere de su lesión. Hasta Bernardo Silva, que en principio apunta a jugar más por dentro, puede ser una alternativa para partir de un costado.

Endrick adelantó su regreso de las vacaciones

Todo ese cóctel puede hacer pensar que Endrick podría encontrar más espacio nuevamente fuera del Real Madrid. El brasileño, tras su participación en el Mundial con la selección de su país, acortó sus vacaciones para estar antes a disposición de Mourinho y ganar tiempo en su puesta a punto. Sin embargo, la competencia es alta y quedan semanas de mercado.

Endrick, de 20 años, es un futbolista con cartel pese a no haber tenido demasiadas oportunidades en estos dos años en los que ha pertenecido al Real Madrid. Roma o Aston Villa son algunos de los equipos que han llamado a la puerta del delantero para interesarse por su situación. También la Real Sociedad, que este año vuelve a Europa, se ha fijado en el delantero. Equipos de nivel europeo que no son los únicos y que podrían ofrecerle un rol con más peso al futbolista por el que la entidad madridista 35 millones de euros de fijo, pero que se puede hasta doblar por las variables.

El brasileño como madridista ha disputado 40 partidos oficiales y ha anotado siete goles, mientras que la pasada campaña, durante su cesión al Olympique de Lyon en la segunda mitad de la temporada, firmó ocho tantos en 21 encuentros