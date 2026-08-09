Courtois y su experiencia con Mourinho en el Chelsea: "Dice las cosas como son y a mí me gusta"

El portero belga, que ha regresado este domingo a los entrenamientos acortando sus vacaciones, vuelve a coincidir con el técnico portugués quien ya lo dirigió en la Premier League

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha regresado este domingo a la disciplina del equipo madridista después de sus vacaciones tras el Mundial. El belga se ha reencontrado con Jose Mourinho, con el que coincidió en el Chelsea y con el que ahora nuevamente trabajará. "Es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar", ha señalado el guardameta.

El portero, en declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid, ha seguido hablando de Mourinho, con el que ya ganó la Premier League en el Chelsea y que ahora vivirá su segunda etapa como madridista. "Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar", ha explicado Courtois que ha añadido sobre el técnico portugués: "Coincidimos en el Chelsea, ganamos la Premier League juntos. Tengo un buen recuerdo de él y estoy feliz otra vez de estar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y tener años bonitos aquí".

Courtois y sus sensaciones después de los problemas físicos con los que acabó el Mundial

También se ha referido Courtois a sus sensaciones después de los problemas físicos que tuvo en el partido contra España de los cuartos de final del Mundial. Un encuentro que tuvo que abandonar antes de finalizar. "He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo", ha razonado el belga sobre su regreso antes de tiempo para añadir: "Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos", ha relatado sobre ese regreso anticipado.

Courtois se ha mostrado con energías renovadas para arrancar una nueva temporada con el Real Madrid que sea distinta a la última vivida: "Estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana. Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco".

Courtois, el tiempo de desconexión y el equipo

Además, el portero ha hablado de cómo ha vivido estas semanas de vacaciones y desconexión. "Ha dado un buen descanso a todos y eso es importante para vaciar la cabeza porque es un año muy largo y si empiezas demasiado rápido las lesiones vienen antes. Cogeremos ritmo rápido porque no hemos parado mucho tiempo y vamos a estar bien. Todo el mundo tiene ganas de estar juntos otra vez y pelear una nueva temporada", ha dicho.

Finalmente Courtois ha analizado al Real Madrid y el comienzo de temporada que se le avecina. "Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante. Ojalá empecemos bien, terminar agosto 9 de 9 y seguir", ha explicado el belga.