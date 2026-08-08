Mourinho impone su ley en el Real Madrid y rompe con lo dejado por Xabi Alonso y Arbeloa

El técnico portugués, según apuntó el diario AS, habría apostado por hacer grupo por encima del resto y habría dejado atrás las multas y la libertad para los jugadores a la hora de comer lo que quieran

El Real Madrid anunció hace ya varias semanas la llegada de Mourinho. El regreso del luso parecía la primera premisa para que el Real Madrid volviese a la senda de los títulos después de una 2025/26 que empezó de manera ilusionante con Xabi Alonso y terminó con la salida sin títulos de Álvaro Arbeloa. Mourinho ya lleva tiempo al frente de este nuevo Real Madrid y ya ha visto en acción a parte de los jugadores (algunos aún no han vuelto de las vacaciones) con los que tratará de volver a tocar plata.

El Real Madrid de Mourinho ya ha disputado dos encuentros amistosos ante Leganés (4-1) y frente a la Fiorentina (2-2). Además, este mismo sábado, el Real Madrid jugará su tercer duelo de pretemporada ante el Ferencvaros de Hungría.

Para ese duelo, Mourinho ha alineado a: Lunin, Dumfries, Mario Rivas, Joan Martínez, Álvaro Carreras, Fede valverde, Camavinga, Arda Güler, Álex Ciria, Brahim y Endrick. Los jugadores del Madrid ya saben la idea de Mourinho y lo que quiere tanto dentro como fuera del campo. El luso, según ha apuntado el diario AS, ha cambiado varios hábitos que tenía la plantilla tras el legado dejado por Xabi Alonso y Arbeloa.

Los cambios de Mourinho en el Real Madrid que dejan atrás los hábitos de Xabi Alonso y Arbeloa

Mourinho habría introducido una serie de cambios en los hábitos de grupo del Real Madrid con la idea de que los jugadores pasen más tiempo juntos y todas aquellas decisiones que puedan tomar y que puedan afectar a su rendimiento deportivo, estén controladas. En primer lugar, según apuntó el diario citado anteriormente, Mourinho apuesta ahora por los menús cerrados. Los jugadores no podrán comer lo que quieran y serán los nutricionistas los encargados de pautar la alimentación.

Mourinho quiere evitar peleas en el vestuario y otro caso como el de Mbappé

En segundo lugar y para hacer grupo, los jugadores comerán juntos en Valdebebas y no por separado en casa tal y como ocurría antes. "El ambiente es muy, muy bueno", han asegurado algunas fuentes del vestuario madridista. En tercer lugar, en el Real Madrid se acabaron las multas y para evitar la indisciplina, aquel jugador que llegue tarde, Mourinho lo mandará directamente a entrenar al gimnasio en solitario y alejado del resto del grupo.

Por último, en el apartado de lesiones, Mourinho quiere evitar que se vuelva a repetir el episodio del pasado curso con Mbappé. El galo se marchó a Francia para tratarse de su lesión. Ahora Mourinho quiere que los jugadores se traten en Valdebebas por la mañana y por la tarde con los preparadores y servicios médicos del club.

El plan de Mourinho espera resultados en el Real Madrid

Todos estos cambios de Mourinho en el Real Madrid buscan el control total de toda la plantilla, el hacer grupo y sobre todo que reine el buen ambiente a base de una convivencia continúa. El pasado curso en el Real Madrid se dieron hasta dos enfrentamientos entre jugadores del primer equipo y lo peor fue que estos salieron a la luz pública. El tiempo y los resultados en forma de títulos dictaminarán si esta nueva disciplina que ha implantado Mourinho sirve para devolver al Real Madrid a esa senda de los títulos de la que se desvió la pasada temporada.