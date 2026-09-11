Mourinho sale en defensa de Vinicius y Mbappé: "La gente tira piedras porque quiere frutos"

El técnico del Real Madrid salió al paso de las críticas al brasileño y también se puso del lado de Mbappé, señalado tras el duelo de Champions. "Hay mucha gente que ama el fútbol pero no conoce el fútbol en profundidad"

La última victoria del Real Madrid en Champions League ante el Inter, además de los tres primeros puntos en la fase de grupo de dicha competición, trajo varios frentes abiertos para el conjunto merengue. Los pitos a Vinicius por parte del Bernabéu, los mismos que también se llevó Mbappé. El galo también fue protagonista en la previa cuando en rueda de prensa se postuló como candidato a ganar el Balón de Oro por lo logrado en el Mundial con Francia.

Mourinho, que este viernes se sentó en sala de prensa para analizar el duelo ante el Rayo Vallecano, utilizó un proverbio portugués para explicar el porqué de los pitos a Vinicius y ese mismo dicho de la vecina Portugal fue el que empleó para poner en valor los números de Mbappé.

Mourinho y proverbio para defender a Vinicius y Mbappé

Mourinho hizo un símil entre un árbol con frutos y cómo la gente le tira piedras y otro que no tiene frutos y al que la gente no le presta atención, para hablar de los silbidos a Vinicius: "En Portugal hay un proverbio que no sé si en España existe igual o parecido: tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto, tú no vas a tirar piedras a un árbol que no tenga nada. Con mucho fruto. ¿Y qué ha hecho Vinícius Júnior aquí en los últimos años? ¿Cuántos Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? ¿Cuántos eliminatorios ha ganado? ¿Qué ha hecho Vinícius Júnior aquí en los últimos cinco o seis años que ya está aquí? No sé, a lo mejor más. Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos".

Mourinho dejó claro que el mejor Vinicius terminará llegando, ese que ganaba partidos. El técnico luso apuntó que el brasileño está muy cerca de su mejor punta de velocidad: "Este Vinicius Júnior que ganaba partidos solo, en este momento está un Vinicius Júnior que trabaja más que nunca, que en una era de data, pues la data es muy objetiva y está muy cerca de su velocidad máxima, muy cerca. Ha ultrapasado en volumen de carrera de alta intensidad, ha batido sus récords en esta temporada".

Mourinho también confesó la tristeza que le generan los pitos a Vinicius ya que él es el primero que es exigente al máximo: "Yo no quiero ni opinar, no se trata ni de criticar ni de opinar. Soy entrenador, no soy nada más, no soy nadie como para siquiera opinar. Me quedo triste porque yo soy muy exigente con los míos, soy muy exigente".

Mourinho, de acuerdo con Mbappé

Mourinho no dudó en ponerse de lado de Mbappé y la inexistencia de un problema con un jugador que aporta tal cantidad de goles: "Las declaraciones de Kylian Mbappé las puedo comentar: tiene razón. Un jugador que te mete 40 goles nunca es un problema para un equipo y, cuando tú consigues que exista empatía, que exista amistad, que exista compromiso, que existe respeto, pues imagínate tú".

Mbappé y Vinicius en el último partido de Champions League

Mou señaló a aquellas personas que les gusta el fútbol pero que no lo entienden: "Después hay cosas que yo como entrenador las veo y las valoro muchísimo, y después hay gente que, unos porque no entienden, que es normal, hay mucha gente que ama el fútbol pero no conoce el fútbol en profundidad. Después hay otra gente que entiende el fútbol en profundidad, pero que le viene bien no hablar de cosas buenas".

Por último, el técnico del Real Madrid no quiso desvelar si introducirá rotaciones ante el Rayo Vallecano aunque apuntó a jugadores con "nueva energía: "Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes, pero dentro de esta palabra, ir fuertes, obviamente que existe un espacio. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina".