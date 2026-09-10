El hermano de Jenni Hermoso desvela lo que sucedió con el Balón de Oro de Vinicius: "Ya tenía sitio en una vitrina para colocarlo"

El hermano de la actual jugadora del Atlético de Madrid, Rafa Hermoso, ha desvelado que iba a ser ella quien le entregase el cotizado premio al madridista en 2024, por lo que incluso celebraron una cena para organizarlo

El próximo 26 de octubre se entregará el cotizado Balón de Oro de 2026 y ya se conoce a los 30 finalistas que aspiran a llevarse tan preciado galardón. Como siempre, no han faltado las sorpresas, con alguna aparición inesperada y ausencias polémicas, como las de los barcelonistas Pedri y Raphinha. En cualquier caso, todos hacen ya sus quinielas con un ramillete de favoritos que parece más o menos claro, entre los que se encuentran Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal u Ousmane Dembélé, ganador el pasado año.

El enfado de Vinicius y el respaldo del Real Madrid

Sin embargo, estar en la pomada, como se suele decir, no garantiza nada. Ni siquiera partir como la opción con más probabilidades. Y si no, que se lo pregunten a Vinicius Junior, que se quedó con un palmo de narices en 2024, cuando un día antes de conocerse oficialmente al vencedor le comunicaron que no sería él quien subiría al escenario del Théâtre du Châtelet de París para recoger el premio otorgado por la revista France Football, el cual reconoce al mejor futbolista del año según un jurado formado exclusivamente por periodistas especializados de las principales publicaciones deportivas mundiales.

El enfado del crack brasileño fue importante y se vio respaldado por el Real Madrid. De hecho, ningún representante de club blanco acudió a aquella gala en la que Rodri Hernández, nuevo fichaje del FC Barcelona tras dar 'calabazas' al propio conjunto madridista, fue coronado como el segundo Balón de Oro español de la historia (tras Luis Suárez).

"A Vinicius le dijeron que ganaba el Balón de Oro"

Ahora, dos años después del episodio descrito, Vinicius vuelve a estar entre los candidatos, pero no entre los favoritos. Seguro que no habrá vuelto a caer en el error de ilusionarse hasta el punto de tenerle ya reservado un sitio en su casa. Porque eso es lo que pasó entonces, como ha desvelado ahora Rafa Hermoso, hermano de Jenni Hermoso.

“Mirad, os voy a contar un secreto que creo que ya puedo contar. Voy a intentar resumirlo. Nos invitó a su casa a cenar. A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro, tenía un sitio en la vitrina para colocarlo", ha asegurado el hermano de la nueva jugadora del Atlético de Madrid en una publicación en sus redes sociales, explicando además el por qué de aquella reunión.

Y es que la internacional española iba a jugar un papel importante en esa frustrada ceremonia de entrega al madridista. "A mi hermana le daban un premio por méritos sociales, o algo así. Quedaron que ella le daba el Balón de Oro y él a ella el suyo. Y ya sabemos lo que ocurrió después...”, afirmó Hermoso, haciendo alusión a la ausencia de Vinicius.

Jenni Hermoso sí se llevó su premio, pero Drogba suplió a Vinicius

Igualmente, la propia Jenni Hermoso tenía constancia de que el brasileño iba a ser el encargado de entregarle el Premio Sócrates, que reconoce la mejor labor humanitaria y el compromiso social de los deportistas en colaboración con la organización Peace and Sport. Pero finalmente dicha distinción le llegó de manos del marfileño Didier Drogba.

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Una historia desvelada dos años después y rápidamente borrada

Aunque ha transcurrido ya un tiempo de toda esta historia, lo cierto es que las palabras de Hermoso han causado un gran revuelo, motivo por el cual ha borrado dicha publicación de su perfil de Instagram.

Este año, junto a Vinicius y el mencionado Mbappé, el póquer de madridistas nominados al Balón de Oro lo completan Jude Bellingham y el recién llegado Marc Cucurella. No parece que esta vez vaya a haber plantón blanco si ninguno de ellos es el ganador.