Aldo Serena, exfutbolista del Inter: "El Bernabéu era un invernadero tropical, fueron dos grupos de jugadores que querían ganar, pero no equipos"

El Real Madrid arrancó la Champions con victoria ante el Inter en un partido marcado por la tensión y el desgaste. Aldo Serena puso el foco en el calor del Bernabéu, al que llegó a definir como un "invernadero tropical", mientras que Mourinho definía lo ocurrido en el campo como algo "extraño"

El Real Madrid comenzó su camino en una nueva edición de la Champions League con una victoria ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.Tres puntos para arrancar con buen pie, aunque el encuentro dejó una sensación poco habitual. Fue un partido intenso, desordenado por momentos y marcado por un desgaste que no pasó desapercibido.

José Mourinho fue el primero en poner palabras a lo ocurrido sobre el césped, nombrándolo como "extraño", y consideró que la tensión llevó a que ambos equipos estuvieran más pendientes de la batalla que de desarrollar su mejor fútbol. Fue un duelo en el que ninguno de los dos equipos consiguió mostrar su mejor versión.

Un partido condicionado por el calor

A ese contexto se sumó un factor que pudo pasar más desapercibido: la temperatura dentro del Santiago Bernabéu. Las altas temperaturas que se están registrando en Madrid durante estas últimas semanas, unidas a las características del estadio y su cubierta, hicieron que el calor se convirtiera en un elemento más del partido, algo a lo que Aldo Serena tuvo que recurrir.

Aldo Serena, exfutbolista del Inter y una de las voces que analizó el encuentro, puso precisamente el foco en esta circunstancia. El italiano describió el estadio madridista como un "invernadero tropical" y consideró que las condiciones hicieron todavía más exigente el esfuerzo de los futbolistas. "En el invernadero tropical del Bernabéu no vi a dos equipos, sino a dos grupos de futbolistas que se dieron de lindo y probaron de todo para ganar el partido", explicó Serena.

Su análisis no se quedó únicamente en la temperatura. El exjugador consideró que el ambiente terminó llevando el encuentro a un escenario en el que el desgaste físico y la tensión adquirieron un protagonismo especial. "Creo que realmente había un clima al límite de lo soportable y por eso no vi grandes acciones, ni de un lado ni del otro", añadió.

El Madrid sobrevivió a un estreno exigente

El contexto convierte el triunfo madridista en una victoria todavía más trabajada. El conjunto blanco no tuvo una noche sencilla frente a un Inter que planteó un partido intenso y que obligó a los locales a emplearse a fondo para conseguir los tres puntos. El encuentro no destacó precisamente por la continuidad en el juego. Las interrupciones, la tensión y el esfuerzo físico fueron ganando terreno a medida que avanzaban los minutos. Una circunstancia que terminó afectando a los dos equipos y que explica, al menos en parte, la imagen de un duelo más físico que brillante.

Mourinho también tuvo que buscar soluciones para su centro del campo ante un Real Madrid que consiguió sacar adelante un partido en el que hubo poco margen para la comodidad. Para los blancos, lo importante terminó siendo el resultado. Tres puntos en el estreno europeo y una primera victoria en una noche en la que el rival no fue el único obstáculo.

El calor del Bernabéu también puso a prueba a los dos equipos. Y mientras Mourinho habló de un partido "extraño", Serena dejó una de las imágenes más llamativas de la noche: un Bernabéu convertido, según su descripción, en un "invernadero tropical".