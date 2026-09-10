Noche épica de Ferran Torres y Luis Enrique responde: "A nadie le sorprende"

El ex jugador del Barcelona firmó un triplete ante el Bratislava en el primer partido de la fase liga de la Champions League del PSG que terminó con un incontestable 6-1. Luis Enrique sin embargo prefirió ensalzar la actuación de Dembelé

El PSG hizo una fuerte apuesta el pasado verano por el fichaje de Ferran Torres desde el Barcelona después de pagar 45 millones de euros a los culés. Después de apenas cuatro partidos con la camiseta del PSG, Ferran Torres empieza a justificar el precio que pagó al Barcelona y es que el delantero valenciano ya suma cuatro goles en cinco partidos.

Eso sí, Ferran Torres no ha repartido los tantos y los ha concentrado en dos encuentros, el primero ante el Stade Rennais, donde marcó dos en la Ligue 1 que ayudaron a los de Luis Enrique a empatar en un complicado choque y los tres últimos este pasado miércoles en una gran noche para el valenciano. Ferran Torres marcó un triplete que le sirvió para liderar el ataque del PSG en el estreno de Champions League.

Ferran Torres vive su mejor noche de Champions League

Ferran Torres firmó este pasado miércoles su mejor partido en la Champions League con tres goles que ayudaron a completar la escandalosa goleada del PSG ante el Bratislava por 6-1. Con este resultado y gracias a la diferencia de goles, el PSG se colocó líder en la primera jornada de la fase liga de la Champions League a falta de los seis partidos que se disputan este jueves.

Antes de este triplete de Ferran Torres, el ex del FC Barcelona solo había conseguido marcar en dos ocasiones un doblete en la máxima competición continental. El primero fue en noviembre de 2022 con los culés y con el Viktoria Plzen como rival. El segundo doblete de Ferran Torres en la Champions League fue en la 2023/24, concretamente el 22 de diciembre ante el Dortmund en un choque que terminó 2-3.

Ferran Torres valora su gran actuación en Champions League

Con los tres goles que marcó Ferran Torres este pasado miércoles en la primera jornada de la fase liga de la Champions League, el delantero autor del tanto que sirvió a España para ganar su segundo Mundial, suma ya 21 dianas en esta competición con 51 partidos en su haber.

Ferran Torres firmó tres goles ante el Bratislava en la Champions League

Ferran Torres se mostró exultante después de su gran debut en Champions League con los parisinos y confirmó las buenas sensaciones que está teniendo: "Estoy teniendo muy buenas sensaciones, es fácil jugar con este tipo de jugadores (...) Lo que intento es ser feliz fuera y dentro del campo".

Además Ferran quiso felicitar a su equipo y el salir "con la buena intensidad". Por último, el ex del Barcelona prefirió mirar a la Ligue 1 a pesar de que los dos próximos rivales del PSG en Champions League son de peso: "Son los dos equipos muy fuertes, pero ahora tenemos que estar concentrado en la Ligue 1".

Luis Enrique no se sorprende de la actuación de Ferran Torres

Lejos de lo que podría parecer, Luis Enrique no se mostró demasiado sorprendido por la actuación de Ferran Torres y prefirió valorar el nivel de intensidad de la defensa para generar más ocasiones de gol: "Creo que a nadie le sorprende una actuación así. Habrá partidos en los que no marque pero hoy creo que la intensidad de nuestra defensa y la forma en que presionamos nos han permitido crear muchas ocasiones. Hemos conseguido romper sus líneas defensivas y crear muchas oportunidades y hoy hemos sido muy eficaces. Lo cual es importante para empezar bien esta competición". Además Luis Enrique fue más allá ya que dejando a un lado a Ferran, valoró a Dembelé por encima del resto: "¿Ferran Torres? ¡El jugador que más me sorprendió hoy es Ousmane Dembélé!".