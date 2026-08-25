Ferran Torres alucina a sus rivales en Francia tras su doblete con el PSG: "Hemos visto toda su calidad"

Brice Samba, meta del Rennes, se deshizo en elogios con el delantero del PSG, que se estrenó por todo lo alto con el conjunto de Luis Enrique: "Tenemos a un campeón del mundo en nuestro campeonato"

El debut de Ferran Torres ha causado sensación en Francia. El delantero se estrenó con un doblete en el encuentro inaugural del PSG ante el Rennes, correspondiente a la primera jornada de la Ligue 1. El ex del Barcelona salió desde el banquillo, tras la decisión tomada por Luis Enrique, y no dejó indiferente a nadie con su actuación, haciendo lo mejor sabe hacer y dando evidencias de su calidad de cara a puerta.

De esta manera, Ferran Torres recibió todo tipo de elogios tras su debut con el PSG, desde la propia prensa de Francia, hasta Luis Enrique, así como Brice Samba. El portero del Rennes, que recibió los dos goles del delantero de Fois, se deshizo en elogios tras la finalización del partido del domingo, que terminó en empate y reparto de puntos. La entrada del valenciano fue determinante para maquillar el resultado final en Roazhon Park.

Ferran Torres, un debut por todo lo alto con el PSG

Ferran Torres no tardó en dejar su sello de identidad en el PSG. Tras perderse el encuentro correspondiente a la Supercopa de Francia, que acabó en derrota para los de Luis Enrique, el delantero pudo entrar en la convocatoria para el primer partido de la Ligue 1. El equipo parisino, en este sentido, empezó con malas noticias, encajando el primer tanto en el minuto nueve y volviendo a ser superados en el 2-0 antes del descanso.

Tras ello, Luis Enrique no tuvo otra opción que mover el banquillo, dando entrada a Ferran Torres, en primer lugar, que saltó al terreno de juego antes del comienzo del segundo tiempo. El exdelantero del Barcelona agitó el partido con su puesta en escena ante el Rennes, que no pudo evitar los dos tantos del valenciano. El campeón del mundo con España superó hasta en dos ocasiones a Brice Samba para empatar el choque de la Ligue 1.

Brice Samba alucina con Ferran Torres: "Tenemos a un campeón del mundo en nuestro campeonato"

En este sentido, Brice Samba atendió a la televisión francesa tras la finalización del partido para comentar sus sensaciones sobre el mismo, así como para alabar la figura de Ferran Torres: "Todo el mérito es para Ferran Torres. Tenemos a un campeón del mundo en nuestro campeonato y hemos visto toda su calidad. Aunque creo que sus dos goles son en gran medida evitables".

El portero del Rennes pudo evitar los goles "con quizás con un poco más de concentración o frescura. Lo cierto es que hay que rendir bien. Por supuesto que queríamos ganar, sobre todo tal y cómo se dio el partido. Cuando vas ganando 2-0, quieres llevarte la victoria. Pero bueno, no nos vamos con mlas manos vacías, es un punto. Estamos decpecionados, claro, pero al final es un punto que nos permite seguir avanzando".

Ferran Torres deja su sello de identidad en el PSG

El propio Ferran Torres ofreció una breve valoración tras su debut con la camiseta del PSG: "Estoy muy contento a nivel individual. Es cierto que queríamos la victoria. No pudimos, pero creo que tenemos mucho margen de mejora y vamos a mejorar. Así son las cosas, pero creo que nos viene bien para seguir mejorando y mantener la ambición de superar los resultados de la temporada pasada".

El delantero ha comenzado una nueva etapa en el PSG, al que llega sumando experiencia tras sus etapas anteriormente en el Valencia, Manchester City y, por último, Barcelona, dónde ha estado las últimas cinco temporadas. Además, Ferran Torres viene de ser campeón del mundo con España, en una final contra Argentina que terminó decidiendo con un tanto suyo para derribar la portería del 'Dibu' Martínez.

El comienzo inmejorable de Ferran Torres lo demuestra los halagos que ha recibido de la prensa francesa. Pese a que el PSG lleva siendo el protagonista en competiciones como la UEFA Champions League en las últimas temporadas, en París son conscientes del nivel del fichaje del ex del Barcelona, que alcanzó los 16 tantos la anterior campaña en LaLiga EA Sports. Por ello, Luis Enrique no tardó en incluirle en la convocatoria.