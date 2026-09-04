Ferran Torres, 26 años, se rinde a Luis Enrique: "Fue como un padre para mí desde que llegué a la Selección española"

El delantero de Foios sigue en estado de gracia tras su salto al PSG: "Estoy muy agradecido por la confianza que me han brindado". El ex del Barcelona, héroe del Mundial 2026, elogia a Luis Enrique y avisa que llega ambicioso: "No puedo esperar a ganar trofeos en este increíble club"

Ferran Torres ha sido uno de los jugadores del verano en el mundo del fútbol. El delantero del PSG cambió Barcelona por París, además ser el héroe para el combinado de Luis de la Fuente por su gol en la final del Mundial ante Argentina. El jugador de Foios vuelve a estar a las órdenes de Luis Enrique, en el equipo francés, al que no ha dudado en elogiar: "Fue como un padre para mí desde que llegué a la selección española".

Además, Ferran Torres ha caído de pie en el PSG. El delantero debutó ante el Rennes el pasado 23 de agosto, siendo suplente, firmando dos goles y salvando al cuadro de Luis Enrique, que iba perdiendo 2-0. Tras ello, tuvo buenas sensaciones en el choque contra el Lille, pese a que no vio puerta. Por otro lado, el exjugador del Barcelona destacó sus anteriores meses: "Ha sido un verano impresionante y gran inicio de temporada".

Ferran Torres: "Estoy muy agradecido por la confianza que me han brindado"

En este sentido, Ferran Torres compartió sus sensaciones en la que son sus primeras semanas en el PSG: "Pues la verdad es que muy bien, sigo aclimatándome a mis compañeros y la verdad es que tanto Luis Enrique como Luis Campos han sido figuras muy importantes para que yo esté aquí. Estoy muy agradecido por la confianza que me han brindado".

Por otro lado, el delantero del PSG ha valorado el verano que ha vivido con el Mundial conquistado con España y su fichaje por el equipo de Luis Enrique: "Sí, ha sido un verano impresionante y un gran inicio de temporada. El único camino que tengo ahora es seguir mejorando y estar preparado para mis compañeros. No puedo esperar a ganar trofeos y partidos en este increíble club".

Luis Enrique: "Lo único que ha hecho Luis Enrique es darme confianza"

Sobre si Luis Enrique le ha pedido algo distinto en el PSG, Ferran Torres deja claro que "no, creo que Luis Enrique me ha pedido siempre lo mismo, igual que antes. Me ha permitido actuar en las tres posiciones de ataque y si puedes jugar en varias posiciones es bueno para el equipo y para mí. Lo único que ha hecho Luis Enrique es darme confianza".

Ferran Torres afirmó cuál es su preferencia en el terreno de juego, señalando la punta de ataque: "Me siento cómodo de ‘9′, ahí he jugado en los últimos dos años en esa posición. Pero en el primer partido con el PSG, Luis Enrique me puso en la banda izquierda y marqué dos goles, por lo que voy a jugar donde me ponga en Luis Enrique".

Ferran Torres: "Los contactos comenzaron incluso antes del Mundial"

Ferran Torres confesó cuándo comenzaron los contactos con el PSG para terminar firmando su fichaje y tomando la decisión definitiva con su salida del Barcelona: "Comenzaron incluso antes del Mundial los contactos. Nos llamaron y estábamos hablado. Cuando hablamos, tenía ya la decisión tomada porque quería jugar en un club como el PSG".

El delantero de Foios valoró el choque que enfrentará al PSG con el Barcelona el próximo 20 de octubre: "El partido contra el Barcelona será especial. Fueron mis compañeros durante cuatro años y medio. Va a ser un encuentro excitante para mí y para el equipo. Siempre son especiales los partidos PSG-Barcelona. Intentaremos ganar, pero veremos. El PSG es ahora mismo el mejor equipo de Europa".

Ferran Torres añade que el PSG "ha ganado las dos últimas Champions. Y eso mete más presión a los rivales. Tenemos que mejorar. Intentaremos ganar la Champions League por tercer año consecutivo".

Ferran Torres: "Luis Enrique creyó en mí para que fichara por el PSG"

Ferran Torres, que alucinaba a sus rivales en Francia, comentó la libertad que tiene en el ataque del PSG: "Sí, aquí, independientemente de donde empieces, el míster te da mucha confianza con los tres de ataque para moverte con libertad. Para nosotros es muy importante porque el rival tiene más dificultades para contenernos".

Por último, el delantero del PSG, al que se rindieron en Francia, se deshizo en elogios con Luis Enrique: "Sí, siempre he dicho que Luis Enrique fue como un padre para mí desde que llegué a la Selección española. Siempre ha creído en mí. Creyó en mi para que fichara por el PSG. Siempre me ha dado mucha confianza y espero devolvérsela esta temporada".