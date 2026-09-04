El Zaragoza se mueve ante el interés de Betis y Espanyol en su última perla y su bajo precio

El club verdiblanco viene siguiendo desde la pasada campaña al joven central Javier Berdejo, que con solo 16 años ya ha debutado esta temporada de forma oficial con el primer equipo maño

El Real Betis ha demostrado ser uno de los clubes que mejor se mueve a la hora de captar jóvenes promesas tanto nacionales como internacionales. Fruto de ese buena labor de captación y de la que se realiza a pie de campo, la cantera verdiblanca atraviesa por un gran momento. Así, este verano han 'pescado' a varios jugadores en el Sevilla FC, como el prometedor Adrián Sina, que se ha incorporado al Cadete A, o el juvenil Pablo López. Pero no han sido los únicos refuerzos.

Los fichajes juveniles del Real Betis

Este mismo viernes, de hecho, el club heliopolitano ha hecho oficial las incorporaciones para sus equipos juveniles, de la generación de 2010. Así, además del mencionado ex nervionense, han llegado del Cádiz Alejandro Oviedo y Nacho Álvarez, hermano del también ex sevillista Carlos Álvaez; Chus Abd y Sandro Ortega, del Granada; Álvaro Valenzuela y José Luis Mejía, del Rayo Vallecano; y el húngaro Zsombor Molnar, del Huesca.

Emotivo debut en pretemporada

Pero el trabajo no se detiene con la temporada ya en marcha. Así, desde Aragón se apunta que el Real Betis viene siguiendo muy de cerca desde el pasado curso al central Javier Berdejo, que a sus 16 años ya comienza a asomarse al fútbol profesional en el Real Zaragoza, donde es considerado una de las grandes perlas de sus categorías inferiores. Tanto es así que durante la pretemporada ya estuvo en dinámica del primer equipo y tuvo la oportunidad de estrenarse en un amistoso ante el Numancia.

"Es un sueño hecho realidad gracias a todo el trabajo que llevo atrás y de mis padres y le quiero dar las gracias a Jorge Casado, un compañero y muy amigo mío que murió el año pasado y esto también es gracias a él. Seguro que desde ahí arriba me ha estado apoyando para conseguir este sueño y vamos a por más", señaló entonces el joven zaguero, con ese emotivo recuerdo a su ex compañero cuyo nombre lleva tatuado en un brazo.

En el escaparate y con una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros

Tras ello, su debut oficial llegó la pasada semana, en la primera jornada en Primera RFEF, ante el Nàstic de Tarragona. Ibai Gómez le dio entrada tras el descanso y, pese a la derrota por 2-0, mostró algunas de sus cualidades: seguridad defensiva, buena colocación y claridad a la hora de sacar el balón. Un salto que le ha colocado en el escaparate y que ha llevado a su club a moverse ante el interés que ya suscita.

También el Espanyol de Monchi anda tras sus pasos y, según informa Heraldo de Aragón, en La Romareda tienen previsto reunirse en breve con Berdejo para ofrecerle una renovación que adapte su actual contrato al nuevo estatus que se ha ganado sobre la hierba y, al mismo tiempo, eleve su actual cláusula de rescisión, que asciende a tan solo 1,5 millones de euros.

Relaciones entre Real Betis y Zaragoza

Cabe recordar que este mismo verano, el Zaragoza llamó a la puerta del Real Betis para tratar de lograr el fichaje de Boja Alonso, que finalmente ha continuado en la disciplina del Betis Deportivo. Pero el pasado mes de enero sí llegó a un acuerdo para el traspaso de Mawuli Mensah, guardándose los verdiblancos el 10% de su pase sin obtener ganancia alguna al final, pues se ha marchado libre al Ceuta tras en descenso maño. Un trato que, en cualquier caso, demuestra que las relaciones entre clubes son fluidas, lo que no quere decir ni mucho menos que en la capital aragonesa vayan a dar la más mínima facilidad por el internacional sub 16.