Fran García desvela el intento del Real Madrid por controlar su futuro y elogia a Isco: "Entre los mejores de España"

El lateral zurdo tenía claro desde la pasada temporada que su etapa en el conjunto blanco había terminado, pese a sentirse valorado, y asegura que el Real Betis es el destino "ideal" para cumplir su objetivo de "seguir creciendo y ser primer espada"

Fran García ha caído de pie en el Real Betis. Desde sus primeros partidos de pretemporada demostró que se trata de un fichaje de nivel para una posición, el lateral izquierdo, por la que habían pasado varios jugadores en los últimos años sin hacer olvidar a Álex Moreno y Juan Miranda. Una sensación que no ha hecho sino corroborar con LaLiga ya en marcha. Titular en dos de las tres jornadas disputadas, aprovechó la media hora de la que dispuso ante el Valencia para firmar la asistencia del gol de la victoria a Pablo García. Ya suma y en La Cartuja se espera mucho de un refuerzo que, además, se consiguió en condiciones ventajosas, al abonar 4 millones de euros por el 50% de su pase.

A sus 27 años, y tras tras disputar más de 100 partidos con el Real Madrid, el defensor manchego tenía claro que había llegado el momento de abandonar un conjunto blanco donde, pese a todo, se ha sentido valorado. Tanto es así, que incluso peleó por conservar más derechos sobre su futuro, como él mismo ha confesado en una entrevista en el diario As.

El Real Madrid quería quedarse con un derecho de tanteo

"Quería salir del Real Madrid para tener más protagonismo. Aunque mi media de partidos allí no ha sido nada mala, pretendía tener otro rol. Y en el Betis está siendo todo muy fácil: los compañeros, el staff, la gente del club... desde el primer momento me han ayudado a adaptarme a una nueva ciudad, hay que tener en cuenta que llevaba 13 años seguidos en Madrid, sin salir de allí. Estoy muy contento. El grupo me ha acogido muy bien desde el primer día. El Real Madrid es el mejor club del mundo, pero la decisión, en sí, estaba tomada desde la temporada pasada. Allí he sido feliz, he jugado, he ganado títulos que sueñas desde pequeño... Pero necesitaba otra cosa. No soy un tío conformista, más bien me exijo demasiado. Quiero dar mi mejor versión, seguir creciendo, competir por ser primer espada. Tenía contrato y podía continuar en el Madrid pero el Betis era ideal para seguir mi carrera. Aquí conocía a Manu Fajardo (de su paso por el Rayo Vallecano), a Isco o a otros como Álvaro Fidalgo. Todos me hablaron increíble del Betis y eso te da fuerza a la hora de tomar una decisión. El Madrid quería quedarse con un derecho de tanteo y tiene la mitad de mi traspaso", afirmó.

Los elogios a Isco Alarcón: "Junto as Rodrygo, es el jugador que más me ha impresionado"

Explicadas las razones por los que ha decidido dar este paso, Fran García se detuvo en la figura de Isco Alarcón, que no dudó en animarle a firmar por los verdiblancos. "Yo coincidí con él cuando subía a entrenar con el primer equipo. Y también la temporada en la que debuté con el Madrid. Me escribió y me dijo que aquí estaba para lo que necesitara. Tanto Isco como Rodrygo, al que pude ver en el primer equipo y el Castilla, son los jugadores que más me han impresionado", destacó sobre el malagueño, sin detenerse en esos elogios.

"Es un jugador diferencial. Estando bien, Isco está entre los mejores centrocampistas de España sin ninguna duda. Todos esperamos que vuelva a encontrar ese punto físico que las molestias no le han permitido tener. Yo cada día le pregunto cómo está, y él me da buena sensación, cada vez se encuentra mejor. Tiene esa cosa de cartílago y debe ir un poco al día a día, gestionando muy bien la carga, pero la verdad es que ahora le está respetando", explicó.

El "salto de calidad" del Betis con Dani Ceballos

Además. el de Bolaños de Calatrava también celebró el fichaje de Dani Ceballos, con quien coincidió en el Real Madrid. "Es una alegría enorme, porque nos va a dar un salto de calidad. Estoy contento de volver a encontrarme con un compañero que viene a hacer cosas muy bonitas y muy grandes. Dani vuelve al equipo de su vida y eso le va a dar fuerza para conseguir ese plus que necesitamos en Champions", comentó.

Las similitudes entre Pellegrini y Ancelotti

En cuanto a su trato con Manuel Pellegrini, el ex madridista alabó su experiencia y lo comparó con Carlo Andelotti, actual seleccionador de Brasil. "Son entrenadores de dejarte jugar, gestionar bien el vestuario, que creo que es lo más importante en un club como el Madrid, con tantas figuras a nivel mundial. Ahí está la complicación en un equipo así. Y creo que Ancelotti lo hizo muy bien. Pellegrini tiene también mano para eso. Es su séptimo año el Betis y viene de equipos de primer nivel, lo suficiente para saber gestionar diferentes egos", señaló.

Su dorsal y el ejemplo de Rafael Gordillo

Por otro lado, Fran García también reveló una anécdota sobre el número que ha elegido, el '11', poco habitual para un lateral zurdo. "La verdad es que no había muchos dorsales disponibles. Además, luego me enteré que fue uno de los dorsales que llevó Rafael Gordillo, así que posiblemente no haya mejor ejemplo aquí. Ya tendremos tiempo de coger también el 3, igual que Rafa", avanzó.

El sueño de volver a la selección española

Echando la vista atrás, el nuevo jugador bético admite que los fichajes de Álvaro Carreras, el pasado año, y Cucurella le animaron a hacer las maletas. "Me digo: 'somos cuatro laterales, no sé si voy a estar capacitado'. Y además, es que se han gastado cincuenta millones en uno y sesenta en otro. Entiendo que la prioridad la van a tener esos jugadores", recordó. Pero ahora sueña a lo grande, incluso con volver a competir con el catalán con la camiseta de España, la cual lució en dos partidos hace tres años: "Ojalá coincidamos en la selección absoluta".