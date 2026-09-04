Bakambu ya tiene nuevo equipo tras salir del Betis y acapara elogios: "Aporta una calidad probada"

El delantero congoleño, que en los últimos días del mercado fue ofrecido al Levante, ha aterrizado hasta final de temporada, con opción a dos años más, en la Major League Soccer de Estados Unidos

Una de las grandes prioridades del Real Betis en el recién concluido mercado de fichajes ha sido la contratación de un delantero que eleve el nivel del ataque y compita con Cucho Hernández. Para ello ha aterrizado en La Cartuja el irlandés Troy Parrot, procedente del AZ Alkmaar, al tiempo que se le abrió la puerta de salida tanto a Chimy Ávila, que no ha tenido un buen debut con su nuevo equipo, Independiente de Avellaneda, como a Cédric Bakambu, que al fin ha encontrado también destino tras sopesar diferentes propuestas durante todo el verano.

El club verdiblanco tuvo claro desde un principio en que no renovaría el contrato del internacional congoleño, que finalizó el pasado 30 de junio. Es más, ya el pasado mercado de enero estuvo a punto de marcharse, manejando en ese momento ofertas para seguir en LaLiga, donde fue pretendido por el Oviedo y el Alavés, o emigrar a la Serie A italiana, con el Genoa interesado en sus servicios. Pero fue el propio delantero el que descartó entonces esa opción para continuar hasta el final del curso en el cuadro heliopolitano y negociar tras el mismo con la carta de libertad bajo el brazo.

De Brasil a Estados Unidos

Así, tras haber estado muy cerca del Internacional de Porto Alegre, el ex bético fue ofrecido en la recta final del mercado al Levante, que a la postre ha acabado haciéndose con el serbio Petar Ratkov, por el que también negoció el Sevilla FC. Mientras, Bakambu ha decidido emprender una aventura exótica a sus 35 años y ha cruzado finalmente el charco para jugar en su tercer continente, firmando hasta final de año con el San Diego de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Como ha apuntado el propio club norteamericano, existe la opción de prorrogar dicho vínculo hasta la temporada 2027 de la MLS Sprint y la campaña 2027-28; es decir, por dos años más, lo que dependerá de su rendimiento de aquí a diciembre.

Los elogios a 'Bakagoal': "Una experiencia increíble"

“Cédric aporta una experiencia increíble y una calidad probada al San Diego FC. Ha forjado una trayectoria excepcional compitiendo al más alto nivel en Europa e internacionalmente, y su capacidad para marcar goles con regularidad ha sido una característica fundamental de su juego. Entiende lo que se necesita para rendir al máximo nivel y aporta una mentalidad ganadora que será sumamente valiosa para nuestro equipo. Estamos encantados de darle la bienvenida a Cédric y a su familia a San Diego y esperamos verlo dejar su huella en nuestro club”, ha asegurado Tyler Heaps, director deportivo del conjunto californiano.

El propio ariete, nacido en la localidad gala de Ivry-sur-Seine, se ha dirigido también ya a sus nuevos aficionados, a los que espera ver "pronto" en el Snapdragon Stadium, y se ha presentado en español como "Cédric Bakambu, 'Bakagoal'", apodo también utilizado por el San Diego para realzar su fichaje.

La carrera de Bakambu

Tras haber pasado también por China (Beijing Guoan), Turquía (Bursaspor y Galatasaray) o Grecia (Olympiacos), el ariete de origen africano comenzó su carrera en su país de nacimiento, donde despuntó en las filas del Sochaux y regresó años más tarde para firmar por el Olympique de Marsella, pasando también por el Villarreal en LaLiga, además del Real Betis. Una larga carrera en la que ha marcado 191 goles y ha dado 39 asistencias en 492 partidos, como ha destacado su nuevo equipo, sin olvidar un breve paso por el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, con el que ni siquiera llegó a debutar oficialmente.

Los números de Bakambu en el Betis

En el conjunto verdiblanco cerró su periplo con 74 encuentros (36 como titular), 15 tantos y siete asistencias en todas las competiciones, aunque su última temporada fue discreta, con cuatro dianas y tres pases de gol en 27 choques (1.175 minutos en total). Pese a ello, no faltó al histórico Mundial disputado por la República Democrática del Congo, selección por la que optó tras haber llegado hasta la sub 21 de Francia, siendo internacional en 72 ocasiones (21 goles y 6 asistencias).