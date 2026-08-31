El desafortunado debut del Chimy Ávila con Independiente: el ex del Betis, carne de 'meme' en las redes sociales

Independiente de Avellaneda cayó goleado por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que no desaprovechó el regalo del rosarino en la primera pelota que tocaba con la camiseta de 'El Rojo'. "Tiene que mejorar", aseguró su entrenador en la rueda de prensa posterior

Casi una década completa, en concreto desde finales del mes de junio de 2017, llevaba el Chimy Ávila sin jugar en el fútbol de su país y el exdelantero del Real Betis aguardaba su reestreno con muchísimas ganas. Además, su primer partido se disputaba en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini; es decir, delante de su nueva afición. Sin embargo, el debut del rosarino con la camiseta del Club Atlético Independiente ha sido tan desafortunada que incluso ha dado material para que los impíos 'memes' circulen por las redes sociales.

El Chimy Ávila la pifia en la primera pelota que toca con la camiseta de Independiente

Después de quedarse fuera de la convocatoria para el duelo de la sexta jornada en el Torneo Clausura, la semana pasada ante el CS Independiente Rivadavia (0-0), el Chimy comenzó el encuentro como suplente y esperó en el banquillo un turno que le llegó cuando recién se cumplía la hora de juego de un partido que su equipo perdía ya por 0-2 ante el CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El atacante de 32 años saltó al campo en lugar de Maximiliano Gutiérrez y, en la primera pelota que tocó, acudió de espaldas a la portería rival para intentar cambiar el juego a la banda izquierda; pero su envío le salió horrible y se marchó directamente fuera. En el saque de banda, el equipo visitante aprovechó el regalo del Chimy para sentenciar de manera definitiva el duelo ante 'El Rojo'.

Lomónaco, jugador seguido por el Betis, también sale en la foto

Acumuló varios toques rápidos junto a la cal antes de llevarla hasta la media luna del área, donde Facundo Lencioni conectó un angulado zapatazo para firmar un doblete en apenas siete minutos y hacer subir el definitivo 0-3 a un marcador que había sido inaugurado al filo del descanso por Esteban Fernández -asistente en los otros dos goles-. Este tanto, por cierto, también retrata al central Kevin Lomónaco, que en los dos últimos años ha venido siendo seguido muy de cerca por el Betis.

"El Chimy no está para jugar 90 minutos; tiene que seguir mejorando", sentenció en la rueda de prensa posterior Jadson Viera, entrenador brasileño que dirige a Independiente. Ezequiel Ávila se situó como mediapunta y luego dejó algunos detalles de su evidente calidad; pero en general las crónicas deportivas resaltan que evidenció su clarísima falta de ritmo competitivo. Su debut no ha sido el esperado, ni muchísimo menos; pero el atacante promete darlo todo por su nueva camiseta y está convencido de que puede ofrecer un gran rendimiento hasta donde le dejen sus maltrechas rodillas.

2017-2026, casi una década lejos de Argentina: SD Huesca, CA Osasuna y Real Betis

Desde luego, la vuelta a Argentina estuvo muy lejos de lo que había soñado el exverdiblanco, que tiene a su hermano Gastón Ávila jugando en CA Rosario Central en calidad de cedido por el AFC Ajax de Ámsterdam hasta el próximo 31 de diciembre. El Chimy arrancó su carrera deportiva en las inferiores de CA Tiro Federal y, tras llegar al primer equipo, fue vendido por el club rosarino y se hizo un nombre en su país defendiendo la camiseta de CA San Lorenzo de Almagro (2015-2017).

Desde allí dio el salto a Europa para reforzar a la SD Huesca (2017-2019) y sus mejores años los vivió como futbolista del CA Osasuna. Al Real Betis llegó en el mercado invernal de 2024 y en este tiempo firmó 8 goles y 5 asistencias en 68 partidos. Hace apenas dos semanas cerró su fichaje por CA Indepediente y su regreso a Argentina ha causado bastante expectación, ya que también sonó con fuerza para jugar en CA Boca Juniors e incluso amagó con esperar a Rosario Central.