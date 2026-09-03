Pablo García responde a la polémica con su carta de despedida y el Racing reclama su control: "Nosotros decidimos"

Tras las aclaraciones vehementes de Ángel Haro sobre su salida, el canterano ha dicho adiós a través de las redes sociales con un mensaje sincero para el Betis, mientras que su nuevo club destaca su poder de decisión en el futuro del jugador

No cabe duda que Pablo García se convirtió en el gran protagonista de la recta final del mercado verdiblanco por su traspaso al Racing y todo lo que provocó tras abandonar las instalaciones béticas entre lágrimas.

Su adiós desató polémica, críticas en redes y una dura respuesta de Ángel Haro durante la presentación de Troy Parrot y Dani Ceballos, revelando que había sido el futbolista el que había rogado que le dejaran salir y puesto sobre la mesa el nombre del club cántabro. Una afirmación, la del ruego, que pone en cuestión su entorno.

La carta de despedida de Pablo García

Un ambiente crispado que tanto su padre Ramón como el propio futbolista han querido disipar con una despedida emotiva y sincera. "Muchas gracias a todos los béticos por el cariño hacia mi niño y muchas gracias por el pedazo de recibimiento en Santander", indicó su padre antes de que el extremo publicara en sus redes sociales una carta para decir adiós y dar las gracias al club heliopolitano en plena vorágine de dimes y diretes.

Así, el de Alcosa ha abierto su corazón en su cuenta de Instagram para repasar su paso por el Betis y lo que significa para él el sentimiento verdiblanco. "Llegué al Betis con cinco años. Me voy después de casi catorce creciendo con estas trece barras", arranca la carta del canterano, que insiste en que todo lo ha aprendido y vivido como heliopolitano.

"Aquí aprendí a jugar, a competir, a perder, a ganar y a soñar. Pasé por todas las categorías de la cantera bética hasta cumplir el sueño de debutar con el primer equipo. Viví goles especiales y momentos que me acompañarán siempre", señala.

"Me voy orgulloso de todo lo vivido"

Además, resalta que se lleva al Betis en el corazón y que siempre será su hogar. "El Betis ha sido mi casa desde niño. Y aunque ahora toque seguir mi camino, hay algo que no cambia", indica Pablo, que afirma no renunciará jamás a su condición de bético.

"Me voy orgulloso de todo lo vivido, agradecido a cada persona que formó parte del camino y con la certeza de que esto siempre será parte de mí. Llegué siendo un niño bético, me voy siendo futbolista y seguiré siendo bético toda la vida. De corazón, gracias Betis", expresa con sinceridad Pablo García, que ahora inicia una nueva etapa lejos de Heliópolis.

El Racing asegura que les corresponde el control del canterano bético

Por otro lado, Chema Aragón, director deportivo del Racing, quiso aclarar que, pese a que los dos clubes comparten los derechos al comprar solo la mitad del pase, el control del futbolista corresponde a los cántabros. Hay unos derechos federativos y otros derechos económicos, y se priorizan los derechos federativos porque son jugadores nuestros. Quiero decir que quien decide somos nosotros", apuntó.