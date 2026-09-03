Mourinho, su conversación con Ceballos y un comentario "estúpido" sobre Pellegrini

El técnico del Real Madrid desvela que le dijo al utrerano que no contaría con él después de hablar "tres minutos por teléfono", al tiempo que elogia al entrenador del Real Betis y admite que se ha equivocado con él en el pasado

Han tenido que pasar más de dos meses, después de desvincularse del Real Madrid a finales de junio, para que Dani Ceballos al fin viese cumplido su deseo de regresar al Real Betis siete años después de su traspaso al conjunto blanco. Allí llegó a disputar 215 partidos, con un paréntesis de dos cursos en el Arsenal. Pero como señaló en su presentación como nuevo jugador verdiblanco, una parte de él nunca se fue y su corazón permaneció durante todo este tiempo en Heliópolis.

A nivel deportivo, el utrerano nunca llegó a gozar del protagonismo deseado en el Santiago Bernabéu. La pasada campaña apenas dispuso de 826 minutos repartidos en 23 encuentros y acabó por marcharse perdonando una buena suma de dinero, lo que le ha permitido volver a casa como agente libre. Y es que el panorama que se le presentaba con José Mourinho al frente del cuadro madridista era más oscuro todavía, pues el portugués le dejó claro desde el primer día que no entraba en sus planes.

"Hemos hablado tres minutos por teléfono y le dije que no contaba con él", aseguró tajante el luso este jueves, en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo este viernes a La Cartuja. Pero lo que sí quiso agradecer el controvertido entrenador madridista es la forma en la que Ceballos reaccionó tras su conversación, sin aferrarse a ese último año de contrato para llevarse su elevado sueldo.

Alaba la reacción de Dani Ceballos

"Muchas veces, cuando el entrenador no cuenta con el jugador, muchas veces los jugadores se quedan agarrados a sus contratos y dicen: 'Yo me quiero quedar, yo me quiero quedar, yo no me voy'. Y después existe un problema que muchas veces se alarga en el tiempo. En este caso, las cosas han sido muy fáciles, porque el jugador me ha dicho: 'Si no cuentas conmigo, pues yo prefiero estar libre para decidir mi futuro'. Y en un par de días, el jugador y el Real Madrid han llegado a esta conclusión de rescisión y Ceballos se ha quedado libre para decidir su futuro", explicó.

Por otro lado, Mourinho se refirió a su reencuentro con Manuel Pellegrini y la tensa relación que mantuvo en el pasado con el chileno, al que relevó en el banquillo madridista en 2010, en su primera etapa como técnico blanco. Al respecto, admitió que se equivocó al atizar en alguna ocasión al 'Ingeniero' con sus siempre llamativas declaraciones.

"He tenido algún comentario muy estúpido del que no me enorgullezco"

"Yo no reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo; esta es mi filosofía. Pero, obviamente, en el pasado, y con un pasado tan largo en el fútbol, hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace y que después, al final, te sientes un idiota, sientes que te has equivocado. Yo, por eso, no reprocho, pero, obviamente, con él... Y yo, no él, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido del que no me enorgullezco. Después, y ahora seguramente él, si nos escucha, se va a reír, le he pagado bien, porque el campeonato que él ha ganado en la Premier con el Manchester City lo he regalado yo. Porque, a dos partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea, el Liverpool es campeón; nosotros hemos ganado y él ha sido campeón. Le he pagado bien.", insistió, recordando ese curioso episodio que tuvo como protagonistas a sus respectivos equipos en la Premier League.

El recuerdo del amistoso entre Betis y Roma

"Después nos hemos encontrado alguna vez y él ha tenido un gesto conmigo de gran señor, que fue en un amistoso Betis-Roma, donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo a sus jugadores: 'no vamos a machacar a estos', y dejamos que el partido terminara como estaba. No sé, creo que era 3-1, una cosa así. Ha sido ese señor que nos podía haber metido ocho y nos ha metido tres o cuatro, no lo recuerdo muy bien. Para mí, es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador y como persona; me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, abrazo después y ahí vamos" sentenció.