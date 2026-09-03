Mourinho lanza un contundente aviso sobre Asencio: "Todos cometen errores, pero acumularlos es diferente"

José Mourinho afronta ante el Betis un nuevo examen para su Real Madrid tras el pleno de victorias, en una previa marcada por su mensaje sobre Asencio, las oportunidades para la cantera, las dudas en el centro del campo, la salida de Messi de la selección

El técnico portugués afronta su primer gran examen fuera de casa en LaLiga con pleno de victorias y pone el foco en la exigencia de vestir de blanco, el delicado momento de Asencio y un centro del campo que comienza a preocuparle.

El Real Madrid afronta este viernes en el Benito Villamarín su primer gran desafío de la temporada. Enfrente estará un Betis que obligará a los de José Mourinho a ofrecer su mejor versión. El técnico portugués lo tiene claro: "Para ganar tienes que estar a tu máximo nivel". La previa, sin embargo, estuvo marcada por varios asuntos que van mucho más allá del partido. Mourinho habló de la delicada situación de Raúl Asencio, del papel que pueden tener los canteranos, del nivel de LaLiga y de su reencuentro con Manuel Pellegrini.

Mourinho endurece su mensaje con Asencio

El caso de Raúl Asencio volvió a ocupar gran parte de la comparecencia. El central se encuentra lesionado y, además, el Real Madrid ha abierto un expediente por su situación extradeportiva. Mourinho aseguró que habló con el futbolista cuando llegó al banquillo, pero que desde entonces su relación se centra exclusivamente en el terreno de juego. Eso sí, quiso dejar clara la responsabilidad que implica vestir la camiseta madridista. "Un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera, sigue siendo Real Madrid", sentenció. El portugués reconoció que no está satisfecho con lo ocurrido y diferenció entre cometer un error y acumularlos: "No estoy feliz y errores todos hacen, pero errores acumulados es diferente".

Mientras el expediente continúe abierto, Mourinho considera a Asencio un jugador más de su plantilla. Su lesión, que le mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego, también le permite al entrenador mantenerse al margen del procedimiento."Está lesionado y continuará así durante un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera de este problema", explicó.

El centro del campo empieza a preocupar

Mourinho dejó entrever que hay una preocupación clara con la plantilla. Las bajas en el centro del campo, con Tchouaméni entre los nombres afectados, empiezan a generar dudas al técnico. "Me estás estropeando la tranquilidad. Hablamos de eso mañana, después del partido. Vamos a tener un problema gordo para solucionar", respondió cuando fue preguntado por la situación.

Una declaración que evidencia que, pese al buen comienzo del equipo, el portugués ya piensa en cómo gestionar una zona que puede quedar especialmente debilitada.

Por el contrario, Mourinho explicó que mantiene contacto habitual con La Fábrica y que varios futbolistas trabajan de manera regular con el primer equipo. La apuesta ya ha dado sus primeros frutos con Thiago, mientras otros jugadores como Sergio Martínez, Rivas o Cestero esperan su oportunidad. Sobre Sergio Martínez, que ha entrenado dos días con los mayores, Mourinho destacó que "tiene potencial y una pequeña experiencia en Primera", aunque recordó que el salto de intensidad es considerable. "Ahí está, mañana estará él, Rivas, Cestero... y a ver si juega o no, pero es un paso", apuntó.

El entrenador también destacó el trabajo realizado por la cantera madridista durante los últimos años y el beneficio económico que ha supuesto para el club la salida de algunos de sus jóvenes talentos.

Messi y una Liga que no perdona

La retirada de Leo Messi de la selección argentina también apareció durante la rueda de prensa. Mourinho no escatimó elogios hacia el argentino. "Hablar de Messi es complicado. No hay palabras", afirmó. Para el técnico, se trata de uno de esos futbolistas cuya ausencia se nota incluso cuando ya no compiten al máximo nivel internacional. “Hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este sabemos lo que significa", añadió.

Sobre LaLiga, Mourinho considera que el Real Madrid tendrá varios rivales capaces de complicarle la carrera por el título. Señaló especialmente al Atlético de Madrid, al Betis, al Villarreal y a los equipos vascos. Para el portugués, la exigencia en España es especialmente elevada por la obligación permanente de ganar. "Para mí no es una Liga fácil. Hay una presión que en otros campeonatos no existe que es la de tener que ganar siempre", explicó. Y dejó una sentencia que resume su visión: "Aquí un resultado que no es ganar, no es un buen resultado".

Ahora llega el Betis. Una oportunidad para comprobar si este nuevo Real Madrid de Mourinho está preparado para sobrevivir también a los escenarios donde ganar cuesta mucho más.