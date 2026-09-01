Mourinho libera al Bellingham que asusta en el Real Madrid

Jude Bellingham ha comenzado la temporada 2026/27 recuperando su mejor versión. Mourinho le ha devuelto la libertad para pisar el área y el inglés ya suma dos goles y dos asistencias en tres jornadas. El Real Madrid vuelve a disfrutar de su gran jugador

Jude Bellingham ha vuelto a aparecer en el lugar donde más daño hace. El centrocampista inglés ha comenzado la temporada 2026/27 recuperando una versión que parecía haber quedado atrás y que el Real Madrid necesitaba volver a encontrar: la de un futbolista con libertad para pisar el área y decidir partidos. El Mundial ya había dejado pistas.

Sus siete goles y una asistencia anticipaban que algo estaba cambiando y que, con José Mourinho en el banquillo, Bellingham tenía muchas opciones de recuperar protagonismo cerca de la portería rival. Tres jornadas después, los números empiezan a darle la razón al portugués: dos goles y dos asistencias en LaLiga. No es casualidad. Tampoco lo es que su transformación haya llegado precisamente de la mano de Mourinho. El técnico luso ha detectado desde el primer momento una de las claves para recuperar al mejor Jude: alejarlo de tareas que lo obligaban a ocupar posiciones demasiado retrasadas y devolverle la libertad que convirtió al inglés en una de las grandes sensaciones de su primera temporada vestido de blanco.

El área vuelve a ser su territorio

Bellingham ya sabe lo que ocurre cuando juega cerca del área. En sus tres primeras jornadas de su primera temporada con el Real Madrid firmó cuatro goles y una asistencia, actuando prácticamente como un delantero más. Aquella versión fue suficiente para convertirle en uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo. Después llegaron dos temporadas en las que su influencia ofensiva disminuyó. El inglés tuvo que asumir más responsabilidades lejos de la portería y su presencia en el área rival dejó de ser tan habitual.

Ahora, Mourinho ha decidido cambiar el escenario. "He pactado con él que no quería ver a Jude defender casi como un segundo lateral izquierdo, algo que le he visto hacer muchas veces", explicó el técnico después de la victoria ante el Málaga. Una frase que resume buena parte del cambio. Mourinho no quiere a Bellingham encadenado a una posición que limite su capacidad para llegar desde segunda línea. Quiere que vuelva a aparecer donde se convirtió en diferencial: cerca del área, atacando espacios y llegando al remate. Y lo más sorprendente es que lo está haciendo prácticamente sin pretemporada. Bellingham solo disputó 29 minutos en el amistoso frente al Schalke antes de comenzar la competición oficial. El descanso no ha apagado su instinto.

Mbappé también sale beneficiado

El regreso del mejor Bellingham no supone necesariamente una amenaza para Kylian Mbappé. Más bien al contrario. El francés continúa siendo el gran referente goleador del Real Madrid y quien suele acaparar buena parte de los focos, pero la presencia de Jude cerca del área modifica por completo la manera en la que las defensas pueden enfrentarse al conjunto blanco.

Cuando Bellingham aparece como una amenaza real entre líneas y dentro del área, los rivales tienen que repartir su atención. Mbappé encuentra más espacios y menos vigilancia, algo que la temporada pasada no sucedía con tanta frecuencia porque el inglés estaba demasiado alejado de la zona de finalización. El Real Madrid, por tanto, puede haber recuperado algo más que a un futbolista. Ha recuperado una pieza capaz de multiplicar el peligro de todas las que tiene a su alrededor.

Mourinho ya sabe cómo hacerlo

La apuesta del entrenador portugués tampoco es improvisada. A lo largo de su carrera, Mourinho ha sabido sacar partido de centrocampistas con capacidad para llegar al área y convertirlos en auténticas armas ofensivas.

Deco fue uno de los primeros ejemplos durante su etapa en el Oporto, aunque con un perfil más asociativo. Después llegó Wesley Sneijder, que recuperó bajo las órdenes del portugués en el Inter el nivel que no había podido mantener durante su etapa en el Real Madrid y terminó siendo una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó el triplete en 2010. Pero si existe un espejo en el que Bellingham puede mirarse, ese es Frank Lampard. El centrocampista inglés alcanzó con Mourinho una dimensión goleadora extraordinaria. El técnico portugués consiguió explotar como pocos su llegada desde segunda línea y Lampard terminó convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Chelsea, con 211 tantos. Durante sus etapas bajo las órdenes de Mourinho llegó a firmar cifras espectaculares, incluido un curso en el que alcanzó los 21 goles y 21 asistencias. Ese es el precedente que ahora tiene Bellingham delante.