Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, pone el foco en Asencio: "Necesita una sanción contundente"

Miguel Torres ha analizado en Onda Cero la situación de Raúl Asencio y considera que el Real Madrid debe actuar con firmeza. El exjugador blanco no pide su despido, pero sí una sanción contundente que vaya más allá de lo económico y sirva también como ejemplo

Miguel Torres, el exjugador del Real Madrid, analiza en una entrevista en Onda Cero la situación del defensa, condenado por conducir ebrio y pendiente de un juicio por la presunta difusión de imágenes de contenido sexual, y reclama al club una respuesta que vaya más allá de lo económico.

La situación de Raúl Asencio continúa generando debate alrededor del Real Madrid. El defensa, que se encuentra lesionado, atraviesa uno de los momentos más delicados de su corta carrera después de haber sido condenado por un delito contra la seguridad vial y mientras espera el inicio del juicio por la presunta difusión de imágenes de contenido sexual.

Miguel Torres pide una respuesta ejemplar

Asencio fue condenado el pasado 19 de agosto tras un juicio rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana. El jugador fue interceptado tres días antes en un control rutinario mientras conducía su Porsche y dio una tasa de 0,90 mg/l, muy por encima del límite permitido. Al superar los 0,60 mg/l, los hechos fueron considerados un delito contra la seguridad vial. El futbolista aceptó una pena de 14.400 euros de multa y ocho meses sin permiso de conducir.

Para Miguel Torres, sin embargo, el castigo económico no debería ser la única consecuencia. "Conducir en ese estado puede suponer riesgo para los demás. Yo no pediría el despido inmediato, pero evidentemente creo que merece tener esa capacidad para poder rectificar. Necesita una sanción contundente". El exdefensa madridista considera que el contexto económico del fútbol profesional hace que una multa pueda no tener el efecto esperado sobre un jugador de élite. "En el mundo del fútbol y a este nivel, el tema económico muchas veces no resuelve los problemas".

Una sanción que también tenga impacto social

Torres apuesta por una respuesta que permita al futbolista asumir responsabilidades y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje a los jóvenes que tienen a los deportistas profesionales como referentes. "Yo tiraría más por una acción de concienciación, que sirva de alguna manera para que la sociedad… porque al final los deportistas deben ser ejemplo", explicó.

Su planteamiento pasa por combinar la sanción con una medida que permita al futbolista comprender el alcance de sus actos y utilizar su situación para generar conciencia. "A lo mejor este chico que se ha podido equivocar y puede rectificar, que los jóvenes vean que lo resuelve de alguna manera", añadió.

La situación coloca al Real Madrid ante una cuestión especialmente delicada. Asencio es un futbolista joven que se había ganado un espacio en la primera plantilla, pero sus problemas judiciales han provocado que el debate ya no se limite exclusivamente a su rendimiento deportivo. Para Torres, el club debe actuar, aunque también considera fundamental que el propio jugador asuma su responsabilidad y tenga la oportunidad de rectificar. El exmadridista apuesta así por una respuesta que combine sanción, aprendizaje y concienciación