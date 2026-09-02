La Lista A del Betis para la UEFA Champions League: Dani Ceballos y la cuadratura del círculo

El último día de mercado no se liberó ninguna ficha del primer equipo y el único dorsal que quedaba disponible es el '25', reservado generalmente para los porteros. Tras hacer filigranas, Pellegrini no tendrá que realizar ningún descarte

El Real Betis ha cerrado el mercado estival de fichajes con cinco refuerzos, lista que cerró Dani Ceballos con la ventana ya cerrada desde hacía más de hora y media. El centrocampista utrerano era agente libre y el club verdiblanco tenía una ficha disponible -sólo le quedó el dorsal 25-. A priori, podían consumar su traspaso sin prisas de cara a poder ser inscrito en LaLiga. Sin embargo, todo tenía que estar resuelto antes de las 23:59 horas de este miércoles para que el canterano pródigo pudiese llegar a tiempo de formar parte de la histórica lista de jugadores que disputarán la UEFA Champions League por segunda vez en la existencia de la entidad de las Trece Barras.

A partir de las 19:30 horas de este miércoles, Ceballos dará más detalles sobre cómo ha transcurrido su larguísimo fichaje por tres temporadas. Será presentado oficialmente junto al delantero irlandés Troy Parrott en una rueda de prensa en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ambos estarán acompañados por el presidente, Ángel Haro, y por el director deportivo, Manu Fajardo, quien también valorará un mercado en el que no ha podido cerrar todas las salidas que se esperaban y ha dejado a Manuel Pellegrini sin su reclamado pivote defensivo.

Ceballos llega a tiempo para la Champions; Deossa, Iker Losada y Fidalgo obtienen premio

A pesar de todo, el Betis ha logrado hacer una cuadratura del círculo y podrá aprovechar las 25 plazas de la Lista A que debe presentar ante la UEFA sin necesidad de hacer descarte alguno. La inscripción europea de Ceballos, que desde esta misma tarde también aparece ya registrado en la web de LaLiga, entra dentro del cupo de cuatro futbolistas formados en cantera del Betis.

Junto a él, en ese grupo estarán los también retornados Álvaro Valles y Junior Firpo, además de Aitor Ruibal -incluso el promocionado Ángel Ortiz-. No obstante, para darle cabida al utrerano también es necesario inscribir al tercer portero, el canterano Manu González, en la Lista B; ya que el mínimo en su demarcación se cubre con Valles y con Diego Conde.

Igualmente, el club tiene futbolistas para elegir en el cupo exclusivo reservado para los formados en otros clubes nacionales: desde referentes del vestuario como Isco Alarcón, Marc Bartra o Pablo Fornals hasta recién llegados como Fran García o Diego Conde cumplen con los requisitos necesarios. Eso permite que el club pueda inscribir, incluso, a futbolistas que en principio estaban llamados a abandonar la entidad este verano: principalmente, Nelson Deossa, Iker Losada o Álvaro Fidalgo.

Los dorsales del Real Betis a día de hoy

Si no hay ninguna permuta con algún compañero, Dani Ceballos será inscrito con el dorsal 25 -que normalmente ocupan porteros-, ya que todos los demás estaban ocupados y en el último día de mercado sólo salieron Pablo García, que usaba ficha del filial ('33'), Gonzalo Petit, que ni siquiera estaba inscrito. Así se reparten las 25 fichas del primer equipo:

Álvaro Valles Héctor Bellerín Diego Llorente Natan de Souza Marc Bartra Facundo Bernal Antony dos Santos Pablo Fornals Cucho Hernández Ez Abde Fran García Ángel Ortiz Diego Conde Iker Losada Álvaro Fidalgo Valentín Gómez Rodrigo Riquelme Nelson Deossa Troy Parrott Gio Lo Celso Marc Roca Isco Alarcón Junior Firpo Aitor Ruibal Dani Ceballos

Las reglas de la Lista A que el Betis presentará ante la UEFA

"Los clubes tienen derecho a inscribir un máximo de 25 jugadores en la Lista A durante la temporada, de los cuales al menos dos deben ser porteros. Como mínimo, ocho de esas 25 plazas están reservadas exclusivamente para 'jugadores formados en el club' y ningún club puede tener más de cuatro 'jugadores formados en la misma federación' incluidos entre esas ocho plazas. Si un club tiene menos de ocho futbolistas formados localmente en su plantilla, el número máximo de jugadores de la Lista A se reduce en consecuencia", explica la UEFA en sus normas.

"En la primera categoría entran jugadores formados en el mismo club y que hayan estado inscritos durante al menos tres temporadas completas (o 36 meses) entre los 15 y los 21 años. En la segunda, son jugadores que hayan estado inscritos en un club o clubes afiliados a la federación del mismo país formados en una misma federación nacional (RFEF, en este caso) durante tres temporadas completas (o 36 meses) entre los 15 y los 21", añade el mismo organismo continental sobre una Lista A que permanecerá inalterable hasta 24 horas después del cierre del mercado invernal de fichajes.

Así funciona la Lista B en la UEFA

A diferencia de la Lista A, que es intocable y tiene como plazo las 23:59 de este 2 de septiembre, "la Lista B podrá modificarse a lo largo de la temporada y vale con presentarla antes de la medianoche del día anterior al partido en cuestión". "Los clubes tienen derecho a inscribir un número ilimitado de jugadores en la Lista B durante la temporada, y cada club debe tener inscritos al menos tres porteros entre las Listas A y B en conjunto", añade.

"Un futbolista podrá inscribirse en la Lista B si ha nacido el 1 de enero de 2005 o después y si desde que cumplió 15 años ha sido elegible para jugar en el club en cuestión durante un período ininterrumpido de dos años, o durante un total de tres años consecutivos con un máximo de un año de cesión en un club de la misma federación. Los jugadores de 16 años también podrán inscribirse si han estado inscritos en el club durante los dos años anteriores de forma ininterrumpida", especifica la UEFA.