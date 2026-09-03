El inesperado 'intermediario' con pasado sevillista que intentó cambiar el fichaje de Pablo García: "Es un perfil que nos cuadraba mucho"

En medio del culebrón final de su traspaso del Real Betis al Racing de Santander, el meta David Soria ha desvelado que realizó algún sondeo para que aterrizara en el Getafe aprovechando que comparten agencia de representación

La imagen de Pablo García llorando a su salida de de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después de concretarse su traspaso al Racing de Santander en las últimas horas del mercado de fichajes, está siendo una de las noticias más comentadas a nivel nacional sobre el siempre frenético cierre de la ventana de transferencias. Y a buen seguro, seguirá dando que hablar.

En La Cartuja manejaron una primera oferta del Hull City y luego otra del Olympiacos. Pero si bien hubo más conjuntos europeos interesados, la sorpresa saltó con su desembarco final en el El Sardinero. Aunque no fue el conjunto cántabro el único de LaLiga que intentó aprovechar la situación. Más llamativo aún fue el interés que partió de David Soria, con quien comparte agencia de representación, y que hizo de improvisado intermediario para tratar de llevárselo al Getafe.

David Soria llegó a consultar a José Bordalás

Así, el ex cancerbero del Sevilla FC admitió en 'El Partidazo' de la Cadena Cope que estuvo "pendiente" del fichaje del ya ex bético y que contó con "información privilegiada" al estar en contacto con sus representantes para tantear su posible desembarco en el Coliseum. "Me lo habría traído al Getafe. Se lo dije, tuve alguna conversación con ellos (sus agentes) y pensaba que era un perfil que nos podía encajar muy bien", aseguró.

Además, el meta azulón desveló que no se lo comentó al presidente de su club, Ángel Torres, pero dejó entrever que sí pidió permiso a José Bordalás. "Primero hay que preguntar al míster si lo quiere, ¿no?", afirmó, para insistir en ese trabajo en la sombra que realizó para tratar de cambiar el destino del internacional sub 21.

"Si salía lo del Arsenal lo podía ceder al Getafe"

"Hablé en este caso con mis agentes y les dije: 'oye, ¿hay opciones de que venga? Yo creo que es un perfil que nos cuadraba mucho porque al final estamos cortos de extremos, de gente que tenga desborde y me gusta mucho el chaval, que lo he visto varias veces. Tiene mucho desparpajo para la edad que tiene y veía que era una opción, lo que pasa es que al final no salió", explicó.

Además, David Soria confirmó que el nuevo atacante racinguista tuvo sobre la mesa una propuesta del Arsenal, añadiendo de haber firmado por los 'Gunners' podría haber llegado a préstamo al Getafe. "Sí, tenía más opciones, incluso un equipo muy grande como el Arsenal. Si salía esa esa operación lo podían ceder a nosotros, era una combinación que se podía dar", sentenció.

La 'batalla' de las versiones entre Pablo García y el Real Betis

Tumbada dicha opción, mientras tanto, las versiones de las diferentes partes acerca de lo acontecido no terminan de encajar. Más calmado, el del Parque Alcosa abandonaba en la mañana de ayer la capital hispalense convencido de que regresará algún día a la que considera su casa, aunque al mismo tiempo con un discurso en el que se palpaba su malestar por las formas. "Ha sido duro, había muchas cosas ahí que no dependían de mí. Ojalá hubiese salido todo como todo el mundo esperaba", afirmó.

Horas más tardes era el presidente verdiblanco, Ángel Haro, quien tomaba la palabra para desmentir que la salida del canterano fuese necesaria para la inscripción de Dani Ceballos, afirmando además que fue el propio atacante el que pidió marcharse por la falta de protagonismo a las órdenes de Manuel Pellegrini.

"Es rotundamente falso que el club ha empujado a Pablo. Él entendía que era el momento de salir, nos llegó a rogar que le dejáramos salir. El padre reconoce en una entrevista que quería salir. Y lo entendemos, que quiera minutos, y no hemos tenido prisa. Seguimos creyendo en su proyección y por eso nos quedamos con el 50% y un derecho de tanteo, pero no comparto la información de que le hemos empujado a salir", zanjó.

Las cifras del traspaso, otro cara a cara

Otro punto de fricción, además, es el de las cantidades a las que se eleva su traspaso. Al respecto, se ha informado de que el Racing abonará en torno a 5 millones de euros por el 50% del pase, pero su director deportivo, Chema Aragón, deslizó que la cuantía es menor. "No es la cantidad que se ha dicho allí, no voy a decir cifras", afirmó, con respuesta también del propio Haro: "Es lógico que en el Racing hablen de otras cifras, pero rondan lo que se ha dicho, junto a variables por objetivos".