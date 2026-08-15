Fran García tranquiliza al beticismo: "El trabajo está hecho y el equipo está preparado"

El lateral izquierdo resta importancia a la derrota en Bari por medirse con "un equipo de categoría Champions, como los últimos", al tiempo que resalta las "buenas sensaciones" que le deja la pretemporada y "la ambición de empezar con buen pie" el viernes que viene en casa ante la Real

Se perfila como el lateral izquierdo titular en esta 26/27 y, con ese rol, aparecía Fran García este sábado entre los elegidos de inicio por Manuel Pellegrini en el último amistoso de pretemporada ante el Inter de Milán. El Real Betis lo señaló como su 'plan A' para sustituir al saliente Ricardo Rodríguez, insistiendo para convencerle del proyecto y que presionara a su manera al Real Madrid con el fin de procurarle una salida a buen precio. No salió nada mal el plan en La Cartuja, pues el de Bolaños de Calatrava acabó aterrizando a cambio de tres millones fijos y uno en variables, menos de la mitad de lo exigido inicialmente por su pase en Chamartín.

El ex rayista, que entendió rápidamente el mensaje cuando los blancos ficharon a Marc Cucurella y dejaron en la plantilla tanto a Álvaro Carreras como a Ferland Mendy, hacía balance en los medios oficiales del club verdiblanco de la derrota contra los 'neroazzurri' y de una fase de preparación larguísima por el Mundial: "Sabíamos que era un equipo de categoría Champions, como los últimos que hemos jugado. Ellos, al final, son un equipo bastante veterano, que viene también de jugar hace poco una final de UCL. Al final, el trabajo yo creo que está hecho, la pretemporada ha sido buena y nos vamos con buena sensación al comienzo de LaLiga y para este mes que tenemos próximamente".

Rivales de enjundia este verano antes del debut liguero

"Sí, es un partido exigente, como creo que los tres últimos, que han sido de más categoría. Pero bueno, el equipo yo creo que está listo, que está preparado, que está con ganas de que llegue la semana que viene para el comienzo, además en casa. Así que bueno, con ganas; el equipo tiene esa ambición de empezar con buen pie, y, sobre todo, con nuestra gente".

Momento personal

"Muy bien, siempre lo he dicho. Desde el primer día he notado ese grupo tan bueno que hay, la familia que hay tanto dentro como fuera del vestuario, con gente cercana a nosotros. Club, afición... Creo que eso hay que realzarlo sobre lo demás, que al final el jugador cuando llega el que viene nuevo siempre es de agradecer esa cercanía y el trato de familia que tienes desde el comienzo".

Ganas de que haya puntos en juego

"Sí, tuvimos el partido del Bournemouth allí con nuestra gente, pero, bueno, es verdad es que el estadio tenía el aforo limitado. Yo creo que con ganas de que llegue la semana que viene con nuestra gente, que tengamos el estadio lleno y consigamos sacar esos tres primeros puntos, que es para nosotros muy importante".