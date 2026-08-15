Inter de Milán - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el último amistoso de la pretemporada

El Betis afronta la tarde de este sábado un último y exigente test antes de su retrasado inicio liguero contra el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A italiana

Cucho Hernández, en la imagen a la llegada a Italia, sigue sigue siendo la única referencia natural del Betis en ataque.RBB

Este sábado arranca la LaLiga 26/27, pero el Betis no comenzará hasta el próximo viernes 21 con el choque en casa ante el Valencia correspondiente a la segunda jornada debido a que solicitó el aplazamiento al alcanzar Lo Celso la final del Mundial.

Esta demora en su puesta en escena propició que el club verdiblanco buscara otro amistoso para este fin de semana de cara de llegar lo mejor preparado posible y hoy afronta un último test de mucho nivel en tierras italianas.

De ese modo, el nuevo proyecto de Manuel Pellegrini mide este tarde su potencial contra el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, en un partido que se celebrará el Estadio San Nicola de la localidad transalpina de Bari, que ya albergó el verano pasado otro encuentro de los nerozzuri.

Pretemporada muy positiva

El Betis afronta esta dura prueba después de haber disputado siete amistosos con un saldo muy positivo de cinco victorias, un empate y una derrota. Así, los heliopolitanos se impusieron a Sportfreunde (0-3), Recreativo (0-1), Olympique de Lyon (4-0), Almería (1-0) y Arsenal (1-3); empató en el anterior amistoso contra el Bournemouth (2-2); y solo cayó contra el Granada por 1-0.

Hace una semana, el Betis se estrenó en La Cartuja con la visita de los 'Cherries' en una cita en la que merecieron más, pero sufrieron la expulsión de Antony antes del descanso y fueron menos efectivos que su rival, si bien dieron buena imagen ante su público. Ahora, como ocurrió conta el Arsenal, el Betis quiere refrendar estas sensaciones positivas contra otro rival de postín para enfilar LaLiga con la moral por las nubes.

Bajas en las filas del Betis

Pellegrini no cuenta para este partido con cuatro futbolistas, tanto en cuanto Lo Celso, llegado el lunes de sus vacaciones, y Abde, todavía don su particular puesta a punto tras su lesión, se quedaron en tierra, al igual que los lesionados Diego Conde y Aitor Ruibal.

Inter No Iniciado - Betis

Tampoco se han desplazado Gonzalo Petit, con problemas musculares y al que se le busca una salida, ni el también tocado José Antonio Morante. Sí ha viajado, sin embargo, Iker Losada pese a su condición de descarte.

Inter-Betis: La hora del comienzo del partido

El último amistoso de la pretemporada verdiblanca, contra un rival de enjundia, se jugará en el estadio San Nicola de Bari, en Italia, este sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 19:30 horas. una prueba de fuego para los heliopolitanos.

Inter-Betis: ¿Dónde se puede ver por televisión este examen final?

Al igual que el resto de partidos de pretemporada, este choque entre verdiblancos y neroazurri podrá verse de manera gratuita por televisión por medio de los canales oficiales de la entidad de La Palmera, que lo emitirá por Betis TV y también por Youtube.

Inter-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad a través de www.estadiodeportivo.com de no perderse ni un detalle de este prestigioso amistoso con un detallado minuto a minuto con todo lo que ocurra durante este test definitivo para medir la temperatura del proyecto verdiblanco justo antes del arranque liguero. Una vez concluido el partido, este medio ofrecerá las declaraciones de los principales protagonistas.