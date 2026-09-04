Fornals, la adaptación de Parrot y la amenaza de un amigo en Champions: "Es uno de los mejores con los que he jugado"

El castellonense elogia la implicación de toda la plantilla en el Real Betis y vaticina "otra gran temporada", mostrando su ilusión por el que será su estreno en la máxima competición continental, en la que se reencontrará con un viejo conocido ante el Arsenal

Con la llegada de Dani Ceballos, la competencia se eleva para Pablo Fornals, titular en las dos primeras jornadas y suplente en la derrota ante el levante en favor de Isco Alarcón. Aunque como aseguró Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque de este viernes ante el Real Madrid, tanto el utrerano como el castellonense son "jugadores de calidad que se pueden adaptar a diferentes posiciones".

En su caso, el ex de Málaga y Villarreal puede actuar más retrasado en la medular o caer a la banda derecha. Pero, por encima de todo, demuestra ser un hombre de club al alabar la implicación de la plantilla al completo, pues es consciente de que habrá oportunidades para todos en una temporada tan exigente. "Todo el mundo está muy comprometido, todos los jugadores. No importa quién sea titular porque habrá cambios entre un partido y otro. Contra el Valencia cambiamos toda la defensa entre el primer y el segundo partido. Todos están comprometidos, todos quieren luchar y creo que vamos a tener otra gran temporada", aseguró en una entrevista en exclusiva a Transfermarkt.

El crecimiento del Real Betis: "Han sido años fantásticos"

Después de dos temporadas y media como verdiblanco, Fornals se siente a gusto en el Real Betis, donde tiene contrato hasta 2029, y pone de relieve el crecimiento experimentado en estos últimos años, con el colofón de una Champions en la que debutará y que aguarda expectante. "Han sido unos años fantásticos, la plantilla ha ido mejorando temporada tras temporada. Tuvimos una campaña realmente buena en la Conference League en mi primera temporada completa, llegando a la final. Luego jugamos algunos buenos partidos de la Europa League la temporada pasada y ahora nos hemos clasificado para la Champions League. Creo que todos estamos ilusionados con lo que va a pasar y con los equipos contra los que vamos a jugar", comentó.

Elogios a Troy Parrot, "un fichaje realmente bueno"

Además, el centrocampista internacional, que se quedó con la miel del Mundial en los labios, elogió al delantero irlandés Troy Parrot, a quien trata de ayudar en su adaptación gracias a su manejo del inglés. "Sabe lo que es estar lejos de casa y la importancia del idioma. Ya ha empezado a recibir clases de español y el equipo intenta enseñarle algunas palabras cada día. Creo que es un fichaje realmente bueno porque necesitábamos un delantero y, además, contra el Valencia ya salió al campo, jugó unos minutos muy buenos cuando entró y nos aportó mucho. Así que me alegro mucho por él y, como digo, toda la gente quiere jugar. Ahora es el momento de demostrar lo que puedes aportar al equipo", insistió.

Sigue muy pendiente del West Ham: "Fue triste su descenso"

Por otro lado, echando la vista atrás, Fornals no escondió que aún sigue muy de cerca al West Ham, donde militó cuatro campañas y media y disputó 203 partidos, conquistando la Conference League. "La temporada pasada estuve en el London Stadium para ver un partido con mi mujer. Además, sigo en contacto con algunos de los trabajadores del club cuando voy a ver algún partido, ya que ellos llevan allí desde el principio. Así que intento mantener el contacto con ellos porque fue una parte importante de mi carrera", apuntó, admitiendo su tristeza por el descenso de los 'Hammers' a la Championship.

"Claro que fue triste para mí, y también para mi familia, porque, como he dicho, era muy feliz allí. Pasé unas temporadas y unos años estupendos viviendo en Londres. Supongo que es triste porque forman parte del club, conozco a la gente que trabajaba entre bastidores y no me alegra que estén en esta situación", destacó.

Avisa sobre el peligro de Declan Rice: "Uno de los mejores centrocampistas del mundo"

De los jugadores con los compartió vestuario en el cuadro inglés recuerda que hubo "muchos realmente buenos". "Mark Noble es una leyenda del club. También diría que Manuel Lanzini, Felipe Anderson… Benrahma, Lucas Paquetá, son grandes futbolistas. Creo que teníamos un club realmente bueno en los cuatro años y medio que pasé allí", confesó. Aunque, si debe elegir, se queda con uno. "Diría que Declan Rice es uno de los mejores con los que he jugado. No sé si diría que es el mejor, porque normalmente los mejores futbolistas marcan muchos goles. Pero sin duda es uno de los mejores centrocampistas del mundo, al 100 %", aseguró sobre el actual jugador del Arsenal, al que podrá medirse en la Champions.