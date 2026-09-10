Miguel Torres, ex jugador del Real Madrid, pone el foco sobre Vinicius tras los pitos del Bernabéu: "Se le ha consentido mucho"

El jugador criado en la cantera del conjunto blanco analiza los problemas de Vinicius con la afición del Real Madrid tras la nueva oleada de pitos al brasileño en el choque de la Champions ante el Inter y cree que gran parte de la culpa es la gestión que ha hecho el club con él

Los pitos del Santiago Bernabéu a Vinicius Júnior en el pasado choque ante el Inter han vuelto a poner al delantero brasileño en el centro del debate. El atacante del Real Madrid no atraviesa su momento su mejor momento en el terreno de juego y tampoco está viviendo el más sencillo en cuanto a su relación con la grada. Tras las últimas muestras de desaprobación por parte de la afición blanca, han comenzado a surgir diferentes opiniones sobre la situación.

Una de ellas ha llegado de la mano de Miguel Torres, canterano blanco. El ex jugador madridista no ha dudado en poner sobre la mesa una cuestión especialmente llamativa al valorar la reacción del público del Bernabéu hacia Vinicius: "En esta ecuación del dolor del aficionado no responsabilizo sólo al jugador, se le ha consentido mucho". La frase del madrileño apunta directamente a la gestión que se ha hecho durante los últimos años con el futbolista brasileño y no tanto al jugador.

Vinicius llegó al Real Madrid siendo todavía muy joven y tuvo que afrontar un periodo de adaptación en el que recibió críticas por su irregularidad de cara a portería y por algunos aspectos de su juego. Con el paso del tiempo, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos del equipo. Su evolución le llevó a asumir un protagonismo cada vez mayor y a ser decisivo en partidos importantes. Pero esa condición de estrella que el brasileño tanto ha reclamado para su renovación también ha elevado el nivel de exigencia sobre sus actuaciones.

Una relación que vuelve a estar bajo el foco

La relación entre Vinicius y la afición madridista ha vivido diferentes etapas. El brasileño ha protagonizado noches memorables con la camiseta blanca, pero también ha tenido enfrentamientos con parte de la grada por sus gestos, protestas o decisiones durante los partidos. Su comportamiento nunca ha sido el más ejemplar lejos de lo meramente deportivo. Ahora, los pitos han reabierto una cuestión que parecía aparcada: ¿Qué nivel de exigencia debe tener un jugador considerado una de las grandes estrellas del Real Madrid?

Las palabras de Miguel Torres alimentan precisamente ese debate. Su reflexión plantea si el brasileño ha disfrutado durante demasiado tiempo de un margen de confianza superior al que se concede habitualmente a otros futbolistas del conjunto blanco. En el Real Madrid, además, ya se sabe que la exigencia es máxima. Los buenos partidos y los goles pueden convertir rápidamente a un jugador en uno de los grandes ídolos del Bernabéu, pero el mismo escenario puede cambiar cuando el rendimiento no está a la altura de las expectativas.

La polémica con Xabi Alonso y el cambio con Mourinho

Vinicius vuelve así a estar en el centro de la conversación y la polémica. Y de nuevo no sólo por lo que hace sobre el terreno de juego, sino también por la reacción de una afición que ha comenzado a mostrarle que, para una parte del madridismo, su condición de estrella no le libra de la crítica. Mourinho está siendo su gran defensor tras la polémica vivida la temporada pasada con Xabi Alonso. La afición, por aquel entonces, entendió que el mal gesto que tuvo en el Clásico fue el principio del fin para la temporada del Real Madrid y aún se lo achacan.

El portugués valora muy positivamente el esfuerzo del brasileño a pesar de que admite que su rendimiento no es el ideal. "No está todavía el Vinicius que en el uno contra uno mata. No está todavía en este... Pero trabaja mucho y quien trabaja y da lo que tiene merece respeto", explicaba Mou tras la victoria ante el Inter de Milán en la Champions League.