Huijsen, el pilar de Mourinho en el Real Madrid: "Me mete mucha caña"

El central español lo ha jugado todo a las órdenes del luso. En el último encuentro de Champions League se mostró expeditivo y tras el duelo confesó que Mou le exige. "Me ayuda mucho y estoy contento"

El Real Madrid firmó el pasado martes su primer triunfo en la fase liga de la Champions League después de vencer en un ajustado duelo al Inter por 2-1 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid olvidó así de un plumazo lo que pasó días atrás en La Cartuja cuando cayó ante el Real Betis, no sin varias polémicas y con José Mourinho demostrando su malestar por las actuaciones arbitrales.

Tanto ante el Real Betis como frente al Inter, Mourinho alineó de inicio a Dean Huijsen. El central español, que está viviendo su segunda temporada en el Real Madrid y que no logró entrar en la lista de Luis de la Fuente para disputar el Mundial del pasado verano, está convirtiéndose en una pieza fundamental en el sistema de José Mourinho.

Huijsen asume galones en el Real Madrid de José Mourinho

Huijsen es uno de los puntales de este Real Madrid. Después de cinco partidos, cuatro de LaLiga EA Sports y uno de Champions League, el central de 21 años es el único jugador de campo junto a Mbappé que ha disputado todos los minutos. Además de Kylian y Huijsen, Courtois también cumple esta condición tanto en Liga como en Champions League.

Huijsen está asumiendo a la perfección el rol de líder de la defensa del Real Madrid, una línea que el pasado curso no terminó de engranarse como debiera y que fue una de las causas del año en blanco en el Santiago Bernabéu. Ante el Inter en Champions League no lo tenía sencillo por el tipo de partido que se desarrolló desde los primeros instantes. Lejos del orden que se podría esperar de un equipo italiano, los de Cristian Chivu plantearon un partido físico y en el que las alternancias en los ataques fue una de las tónicas generales.

Huijsen sostiene al Real Madrid en Champions League

El encuentro fue de menos a más en lo que a locura se refiere. Especialmente en el segundo tiempo, Inter y Real Madrid empezaron un duelo de golpes en el que el centro del campo desapareció y Huijsen fue uno de los que evitó que los italianos se llevasen un punto o incluso tres del Santiago Bernabéu.

El central español estuvo atento en las acciones en las que tenía que adelantar su posición como en los saques de córner del Real Madrid que no terminaban con remate de sus compañeros para evitar así una peligrosa contra de los italianos.

Mourinho y Huijsen coincidieron en la Roma en la 2021/22

La confianza de Mourinho en Huijsen podría venir perfectamente del conocimiento que el luso tiene del central español desde su etapa en Roma. Mourinho, que fue despedido después de la jornada 20 de la Serie A en el cuadro italiano, contó en la segunda mitad de la temporada con Huijsen, que llegó cedido desde la Juventus.

El técnico luso antes de ser cesado contó con Huijsen sobre el campo en hasta tres encuentros, dos de la Serie A y otro de la Copa de Italia. Esta fue la primera vez que Mourinho y Huijsen cruzaron sus caminos, los cuales se han vuelto a reencontrar este curso en el Real Madrid.

La "caña" de Mourinho a Huijsen para que mejore en el Real Madrid

Después del triunfo del Real Madrid en la primera jornada de la fase liga de la Champions Leauge, Huijsen fue uno de los que compareció ante los micrófonos. El central confesó que José Mourinho está muy encima de él para que mejore y de el paso adelante.

Huijsen también valoró la capacidad de Mourinho para conocer sus cualidades como jugador: "Mourinho está muy encima de mí. Me mete mucha caña para que mejore y dé ese paso adelante que creo que estoy dando. Y eso es bueno porque conoce las cualidades que tengo. Me ayuda mucho y estoy contento".

Mourinho, semanas atrás, después del partido ante el Málaga en La Rosaleda, también tuvo palabras de elogio para Huijsen, al que le pidió que mejorase defendiendo y que si ya era guapo y sacaba bien la pelota, pues mejor aún: "A mí me gustan los centrales que defienden bien y si después pueden ser guapos y guapos con balón perfecto, pero primero defender y él está creciendo en este aspecto. Le he visto una buena evolución. El compañero de al lado también ayuda y Konaté y Rüdiger ayudan".

Huijsen, hereda el '4' de Sergio Ramos y su rol en el Real Madrid

Cuando el Real Madrid anunció este pasado verano los nuevos dorsales, Huijsen apareció agraciado con el número '4'. Llevar el '4' en el Real Madrid no es cualquier cosa ya que anteriormente lo llevaron jugadores que dejaron una gran huella en el club como el mismísimo Fernando Hierro, malagueño como Huijsen o Sergio Ramos, del que el central confesó su admiración en su momento: "Siempre fue mi sueño poder jugar en el Real Madrid y con el número '4'. De pequeño siempre fue mi gran ídolo Sergio Ramos quien llevaba el dorsal 4 y fue una auténtica leyenda para el Real Madrid y para el fútbol mundial. Todavía me acuerdo cuando jugaba con sus botas, las SR4, porque quería ser como él".

También se acordó Huijsen de su paisano Fernando Hierro: "Antes que él (Sergio Ramos), lo llevó otra leyenda del fútbol como fue Fernando Hierro para el Real Madrid y para el fútbol mundial. Pero se me hace más especial porque el es malagueño, como yo".