El emotivo mensaje de Huijsen, jugador del Real Madrid, hacia Sergio Ramos

El conjunto merengue confirmó este lunes los nuevos dorsales de la plantilla de Mourinho. El zaguero llevará el '4' que en su momento llevaron otros como el propio Ramos, Fernando Hierro (malagueño como Huijsen) o recientemente David Alaba. "Se que este dorsal tiene un pasado lleno de leyendas"

El Real Madrid ha informado este lunes de uno de los movimientos que siempre es muy esperado por lo significativo del mismo. El conjunto madridista ha anunciado la lista de dorsales para la nueva temporada. Entre estos dorsales está el número '4', mítico por haberlo llevado jugadores de la talla de Sergio Ramos o Fernando Hierro. Esta temporada le tocará a Huijsen y el defensa español ha querido lanzar un bonito mensaje en redes sociales acordándose tanto del jugador de Camas como del de Vélez-Málaga. Huijsen también ha tenido palabras para uno de los últimos futbolistas que han portado el dorsal '4' en el Real Madrid como es David Alaba.

El recuerdo de Huijsen a Sergio Ramos o Fernando Hierro

Huijsen empezó el mensaje publicado en la tarde de este lunes en Instagran reiterándose que su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid: "Siempre fue mi sueño poder jugar en el Real Madrid y con el número 4". Seguidamente recordó como Sergio Ramos siempre fue su ídolo e incluso señala que en su momento jugó con sus botas: "De pequeño siempre fue mi gran ídolo Sergio Ramos quien llevaba el dorsal 4 y fue una auténtica leyenda para el Real Madrid y para el fútbol mundial. Todavía me acuerdo cuando jugaba con sus botas, las SR4, porque quería ser como él".

Huijsen no dejó atrás en su mensaje tras ser designado con el dorsal '4' a otro mítico defensa del Real Madrid como Fernando Hierro. "Antes que él (Sergio Ramos), lo llevó otra leyenda del fútbol como fue Fernando Hierro para el Real Madrid y para el fútbol mundial. Pero se me hace más especial porque el es malagueño, como yo".

El último recuerdo en relación a los jugadores que en su momento portaron en su espalda el dorsal número '4' fue para David Alaba. El austriaco además compartió vestuario con el propio Huijsen, tal y como el zaguero español recordó en su publicación de Instagram además de recordar su calidad como compañero: "Luego lo llevó otra gran leyenda del fútbol y tuve el placer de poder compartir vestuario con él, David Alaba. Ha sido sin duda uno de los mejores compañeros y personas que he conocido en este deporte. Siempre trabajaba duro y siempre estaba para ayudar a todos con su experiencia y liderazgo".

Sergio Ramos con el dorsal número '4' en el Real Madrid

El agradecimiento de Huijsen a Florentino Pérez y Mourinho

El mensaje de Huijsen terminó con un agradecimiento especial tanto al presidente Florentino Pérez como al técnico Mourinho: "Quiero agradecer al club, el presi, el míster, a los jugadores y a todos los aficionados de este gran club". Además, asumió el peso que supone llevar el dorsal '4': "que este dorsal tiene un pasado lleno de leyendas y espero que pueda escribir mi historia y que un día la gente me considere digna de haber llevado esta camiseta y este dorsal. Lo que si se es que daré todo de mi todos los días sea en un entrenamiento o un partido".