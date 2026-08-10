Cucurella sobre el Real Madrid: "Es muy difícil de rechazar"

El lateral español llegó este lunes a la concentración del cuadro blanco y habló por primera vez para los medios del club con una sonrisa que no se podía esconder. "Se ha hecho largo pero por fin estoy aquí"

Este lunes el Real Madrid ha contado con el regreso de una nueva tanda de jugadores. Para ponerse a las órdenes de Mourinho después de pasar el pertinente reconocimiento médico llegaron los ya conocidos Tchouaméni y Mbappé. Además, dos de los nuevos fichajes, Marc Cucurella y Konaté, también pasaron las pertinentes pruebas médicas.

Cucurella fue uno de los que atendió a los medios oficiales del Real Madrid y lo hizo para expresar las ganas que tenía de incorporarse al equipo blanco y por supuesto de poder ayudar a los objetivos del conjunto del Santiago Bernabéu.

Marc Cucurella no pudo decir 'no' al Real Madrid

El rostro de Cucurella reflejaba la alegría de un jugador que viene de cuajar un gran Mundial con la Selección española y que está dispuesto a seguir ganando títulos como jugador del Real Madrid. Cucurella no ocultó que cuando el Real Madrid llamó a su puerta para ficharlo desde el Chelsea no se lo pensó. "Tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar", confesó para luego añadir: "No tuve ninguna duda".

Para Marc Cucurella la espera desde que se confirmó su fichaje por el Real Madrid hasta que este lunes 10 de agosto se ha podido enfundar la camiseta blanca por primera vez ha sido larga. "Se ha hecho largo, pero por fin estoy aquí", confesó. Como campeón del mundo con España en el Mundial 2026, Cucurella sacó pecho para hablar de la recompensa al trabajo. "Es un premio a todo el esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera".

Las grandes noches del Real Madrid

Marc Cucurella expresó su deseo de poder vivir algo que ya ha visto desde casa o desde la grada como son las grandes noches, especialmente de Champions League, del Real Madrid: "He visto todas esas noches mágicas como espectador. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, poder formar parte de algo grande, creo que es una responsabilidad muy grande y un desafío muy hermoso".

Cucurella espera un buen año con el Real Madrid

Cucurella, al que el Real Madrid le regaló un llavero con la copa del Mundial, confesó que la vuelta al trabajo está siendo dura. "Ya he podido entrenar con mis compañeros, tengo ganas de conocerlos mejor. Aunque ha sido un día largo, voy cogiendo sensaciones poco a poco, que ya empieza lo bueno. Queremos ganar y que sea un buen año". Además de Cucurella, el Real Madrid ya empezó a contar con algunas de sus principales estrellas como Mbappé que volvió este lunes o Vinicius, que ya lleva varios días a las órdenes de Mourinho.

Cucurella, sonriente antes del reconocimiento médico con el Real Madrid

El debut de los últimos fichajes en llegar al Real Madrid

Cucurella y Konaté han sido los dos últimos fichajes en incorporarse a los entrenamientos del Real Madrid. Además de Tchouaméni y Mbappé, los nuevos jugadores blancos podrían tener sus primeros minutos en el amistoso que tienen previsto los de Mourinho el próximo 12 de agosto a partir de las 21:00 horas ante el Deportivo de A Coruña. Este será el penúltimo amistoso del Real Madrid ya que los blancos cerrarán su pretemporada el 16 de agosto ante el Schalke 04 a partir de las 17:00 horas. Ahí se acabarán los bolos veraniegos y el Real Madrid ya pensará en su estreno en Liga del próximo 22 de agosto ante el Espanyol en tierras catalanas.