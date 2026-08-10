Los dorsales del Real Madrid para la nueva temporada: Del 20 de Bernardo Silva al 25 de Diomande

El club blanco ha dado a conocer los números para el próximo curso, con especial interés para los fichajes y algunos cambios respecto al pasado año

El Real Madrid ha dado a conocer este lunes la relación de dorsales para la nueva temporada. Un momento siempre atractivo para los aficionados, especialmente para conocer el número de los nuevos fichajes del equipo madridista que entrena Jose Mourinho en su segunda etapa. Además de las incorporaciones, la lista ofrece algunos cambios de jugadores respecto al curso pasado.

Por ejemplo el último fichaje del Real Madrid Yan Diomande, por el que el club blanco pagó 120 millones de euros, llevará el 25 en su espalda. También se han conocido los números de las otras incorporaciones madridistas. Ibrahima Konaté tendrá el dorsal 16, Marc Cucurella el 17, Carlos Espí el 19, Bernardo Silva el 20 y Denzel Dumfries 24. Con todos los números cubiertos, las nuevas llegadas necesitarían de que se diera alguna baja para poder ser inscrito.

Los cambios de números de los que ya estaban en el Real Madrid

También se producen algunos cambios de dorsales de jugadores que ya estaban en la plantilla del Real Madrid la pasada temporada. De esta forma Raúl Asencio cambia el 17 por el 2, desierto tras la salida del capitán Dani Carvajal, mientras que Dean Huijsen hereda el 4 de Alaba y deja el 24. Además, el club blanco ha anunciado que el canterano Thiago Pitarch formará parte de la primera plantilla del equipo y lucirá el 27 en su camiseta.

El resto se mantienen respecto a la temporada pasada. Son los casos de los pesos pesados del equipo como Vinicius Junior, recientemente renovado y que seguirá con el 7, o de Kylian Mbappé que mantiene el 10. Otro curiosidad tiene con Endrick, que ha recuperado el dorsal 9 a su regreso al Real Madrid después de cesión en el medio curso final de la pasada temporada.

La lista completa de los dorsales del Real Madrid

1. Courtois

2. Asencio

3. Militao

4. Huijsen

5. Bellingham

6. Camavinga

7. Vinicius

8. Valverde

9. Endrick

10. Mbappé

11. Rodrygo

12. Trent

13. Lunin

14. Tchouameni

15. Arda Güler

16. Konaté

17. Cucurella

18. Carreras

19. Espí

20. Bernardo Silva

21. Brahim Díaz

22. Rüdiger

23. Mendy

24. Dumfries

25. Diomande

27. Thiago Pitarch

Incorporación de los mundialistas a la disciplina del Real Madrid

El día, además, ha supuesto el regreso de los mundialistas que más tuvieron en el torneo y que alcanzaron las rondas finales de la competición. Son los casos del delantero Kylian Mbappé, el centrocampista Aurelien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. Todos ellos han pasado los habituales reconocimientos médicos de pretemporada antes de ponerse a las órdenes de Jose Mourinho.

El portugués contará desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado veraniego. El conjunto merengue disputará el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo de la Coruña el día 12 de agosto y un amistoso ante el Schalke 04 alemán el día 16 antes de iniciar la temporada.