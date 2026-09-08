El Real Madrid busca a Vinicius: el brasileño que deslumbró en el Mundial no aparece

El brasileño, ambicioso en el regreso de la Champions, sigue sin encontrar su mejor versión y convencer a los madridistas, aunque los números le avalan

El curso acaba de comenzar y Vinicius vuelve a vivir un déjà vu en Madrid. El brasileño parece que no ha vuelto de Estados Unidos, donde fue el líder de la selección canarinha y cuajó un buen Mundial, a pesar de que Brasil no pasase de los octavos de final. Pese a la temprana eliminación, Vinicius fue uno de los mejores futbolistas de la Copa del Mundo y generó, otra vez, grandes expectativas en una afición madridista que temporada tras temporada ha ido perdiendo las esperanzas en él.

Después de levantar su segunda liga de Campeones con el Real Madrid en 2024, el brasileño no ha vuelto a ser el futbolista que parecía que iba a ganar el Balón de Oro, estando muy lejos de su mejor nivel, sobre todo en cuanto a sensaciones. Los números dicen otra cosa, ya que la campaña pasada Vinicius cosechó sus mejores registros, con 26 tantos y 15 asistencias en 58 encuentros.

A sus 26 años, Vinicius ha empezado bien esta temporada, marcando un tanto y dando dos asistencias en los cuatro partidos de liga que ha jugado. Después de un verano que pintaba a culebrón, el brasileño renovó con el conjunto blanco hasta 2032 y tiene como objetivo volver a ganar títulos. "La temporada va a ser diferente a las dos últimas Champions y vamos a ganarla. Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso, es nuestra competición. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros", dijo recientemente en una entrevista con los medios oficiales del club.

Presente en las grandes citas europeas

Bien es cierto que la Champions League es una competición especial para Vinicius, puesto que el brasileño marcó en la final de 2022 ante Liverpool y en la de 2024 contra el Borussia Dortmund, siendo goles decisivos para que los madridistas levantaran la orejona.

"Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos lo hacen en las finales", recordó recientemente.

La verdad es que su juego no enamora a prácticamente nadie en el Bernabéu, pero tener los números que tiene en una situación así no es fácil. Vinicius, en todas sus versiones, siempre aporta al equipo, como demuestran sus goles y asistencias, o el penalti provocado ante el Betis, partido en el que también dio la asistencia de gol a Espí, tanto que acabó siendo anulado.

En este inicio de Champions, el objetivo es claro: ir a por la decimosexta, algo para lo que el Real Madrid necesita al mejor Vinicius Junior, siendo tarea de José Mourinho encontrarlo.