Valdano se 'carga' a Espí en el Real Madrid: "Va a tener problemas"

El argentino habla claro sobre las opciones del delantero en la plantilla blanca y sostiene que apenas va a tener minutos si Mbappé y Vinicius están aptos para jugar

El Real Madrid ha empezado la temporada con un buen acierto de cara a gol, salvo en el choque ante el Betis. En las tres primeras jornadas anotó 10 goles con la inestimable ayuda de Mbappé, que lleva 4. Uno de esos tantos lo hizo Carlos Espí y no fue un gol baladí. El tanto del nuevo fichaje del Real Madrid sirvió para dar la victoria en la primera jornada de LALIGA EA SPORTS ante el Espanyol. Sin embargo, su participación en los siguientes partidos ha seguido siendo muy residual. El delantero ha jugado 4 minutos ante la Real Sociedad, en los que colaboró en un gol anulado, y 8 ante el Betis donde también anotó un gol que terminaría siendo anulado.

La cruda opinión de Valdano sobre el futuro de Espí

Con este balance tan positivo, cualquiera podría pensar que el ex del Levante se merece más minutos con la camiseta blanca. Pero no es la opinión de Valdano. El argentino tiene muy claro que el espigado delantero no tendrá muchos minutos en ningún momento de la temporada salvo que haya bajas en la delantera. Afirmó con rotundidad en los micrófonos de Movistar+ que a Mbappé y Vinicius no los puedes quitar del campo si quieres hacer gol. "A Mbappé y Vinicius no los puedes quitar si necesitas marcar gol, Espí va a tener problemas para encontrar minutos porque los titulares son intocables", recalcaba Valdano.

Esta reflexión del argentino ayuda a explicar la difícil situación para Espí. El punta sabe que haga lo que haga en el terreno de juego, su papel siempre será residual y desde el banquillo porque Vinicius y Mbappé no saldrán del once. Espí ha creado un debate en clave madridista porque sus pocos minutos siempre han tenido un resultado muy positivo en el juego del equipo y para Mourinho parece no significar nada. El jugador tiene que afrontar una temporada con actuaciones meritorias en minutos finales y sin recompensa aunque lo haga de maravilla.

Para Valdano, el rendimiento puntual no es el único elemento que debe valorar un entrenador. La calidad, la trayectoria y la capacidad de un futbolista para resolver un partido en cualquier momento también condicionan las decisiones. En ese papel, Vinicius y Mbappé son intocables. "Pueden completar un encuentro discreto y, aun así, decidirlo mediante una acción individual. Esa amenaza permanente provoca que Mourinho tenga muchos reparos a la hora de retirarles cuando el equipo necesita remontar", explicaba el argentino.

Una temporada complicada para el delantero

La fortaleza mental durante la temporada será clave para que su rendimiento siga siendo tan óptimo como en estos primeros partidos. Salir esos pocos minutos a comerse al rival y hacer goles prácticamente siempre es lo único que puede hacerle un hueco algo más grande en los onces del Real Madrid de Mourinho por ahora. El portugués le está dando confianza en los minutos finales, sobre todo si el partido no está con el resultado a favor para juntar a dos delanteros con Mbappé y, por el momento, ha salido bien casi siempre. Aún así, parece que sólo lo ve aprovechable para ese guion de partido y no para nada más.