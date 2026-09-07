Enfado de Mbappé al ser comparado con Raphinha y Dembélé: "Hago cosas que otros no"

El internacional con Francia compareció en rueda de prensa, en la previa del partido de UEFA Champions League ante el Inter de Milán y dejó varios titulares: "Yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro". Además, respondió ante las críticas por su falta de implicación en defensa

El Real Madrid se mide mañana martes al Inter de Milán en el Bernabéu. En la previa de la primera jornada de la UEFA Champions League, Kylian Mbappé ha sido el futbolista elegido para hablar en rueda de prensa. El internacional con Francia ha hecho balance de diferentes temas de actualidad en el club, además del encuentro ante el conjunto italiano: "Vamos a jugar un partido muy exigente y un enorme placer esta competición".

Kylian Mbappé: "Estamos muy felices de volver a jugar un partido de Champions"

Kylian Mbappé ofreció una valoración sobre el partido de mañana del Inter de Milán: "Estamos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros... siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, determinación. Y empezamos en el Bernabéu, así que es una motivación más para nosotros, como jugadores. Vamos a jugar un partido muy exigente, mañana. Y es un enorme placer esta competición".

El delantero respondió a si él y Vinicius eran compatible: "Es una opinión de las millones de opiniones que hay sobre el Real Madrid, porque es el club más famoso del mundo, el más grande. Nosotros tenemos el mismo objetivo: hacer que el Real Madrid gane los partidos, títulos. Y la verdad es que intentamos controlar únicamente lo que podemos controlar y la opinión de la gente, no podemos"

Kylian Mbappé, sobre el Balón de Oro: "Tengo la sensación de que es un buen año para eso"

Kylian Mbappé comentó sus opciones para ganar el Balón de Oro: "Yo pienso que cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios. Te asocia a los premios colectivos e individuales. Claro que hay mucha gente que, cuando la veo en la calle, me habla del Balón de Oro. Muchos hablan de mí como de 'posible Balón de Oro'".

Además, el delantero del Real Madrid afirmó que "es verdad que es un premio que para cada jugador es... un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Pero vamos a ver. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quién piensen que sea el mejor jugador del mundo".

Kylian Mbappé y el mejor jugador del mundo: "Es algo muy personal"

Kylian Mbappé se siente el mejor jugador del mundo: "¡Yo siempre! Pero es algo que es muy personal. Cada uno tiene su opinión. Es posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no. Yo no pienso que sea un debate que tengas que tener... como... 'todos tienen que pensar igual que yo'. Claro que yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro".

El internacional con Francia valoró su impliación defensiva en el equipo: "No sé... Claro que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Y yo pienso que es algo completamente natural como jugadores. Pero... yo puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho (Dembélé y Raphinha) y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente".

Kylian Mbappé: "Yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen"

Mbappé, que viene de fallar un penalti ante el Betis, explicó que quiere "hacer las cosas de manera inteligente y decir que claro que tengo que mejorar. Pero no me gusta comparar, porque yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema, es un debate sin fin. Pero estoy de acuerdo en que yo y todos los jugadores tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y conceder menos ocasiones".

El delantero del Real Madrid, que habló después de Mourinho en rueda de prensa, comentó que, "con el balón, tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol, hacer las cosas bien, y... Pero es la vida de un equipo de alto nivel que quiere estar en lo mejor del mundo. Hay muchas cosas que tú tienes que mejorar cada día y es así".